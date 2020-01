CSGT làm đêm để giải quyết hồ sơ trước tết cho dân

Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12 , TP.HCM, nói với PLO vào một ngày giáp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo Đại úy Tuấn, những ngày cận tết, số lượng hồ sơ hành chính cũng tăng lên. Nhất là hồ sơ đăng ký xe mới và hồ sơ xử lý vi phạm. Hiện bộ phận hành chính đang tích cực làm việc để giải quyết các hồ sơ đăng ký xe, xử lý vi phạm, tai nạn và va chạm,… để phần nào cho người dân yên tâm đón tết.



Thời điểm cận tết, Đội CSGT-TT quận 12 phải làm thêm buổi tối để giải quyết hồ sơ cho người dân sớm trước hẹn. Ảnh: L.THOA

Ban chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phải tập trung huớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ một cách nhanh nhất để người dân ra về, không chờ đợi lâu. Nên cán bộ Đội CSGT-TT quận 12 phải tranh thủ làm thêm buổi tối.

“Có cán bộ ở lại làm tới 7-8 giờ tối, có cán bộ tranh thủ ca trực của mình làm thêm đến tận 11-12 giờ đêm” - Đại úy Tuấn cho biết.

Vị đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12 khẳng định: “Ngoại trừ những hồ sơ phải chờ kết quả xác minh, điều tra thì trường hợp nào hồ sơ đầy đủ, chúng tôi đều cố gắng giải quyết trước ngày hẹn cho người dân trước tết. Đặc biệt, một số trường hợp người dân ở tỉnh xa lên rút hồ sơ gốc về tỉnh đăng ký xe thì chúng tôi ưu tiên làm ngay, chỉ trong 1-2 tiếng, thay vì theo quy định là hai ngày, không để người dân về tỉnh rồi lên lại nhận kết quả”.



Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12, TP.HCM, cho biết các trường hợp vi phạm lỗi không nghiêm trọng sẽ được đơn vị đề xuất trả xe máy đang tạm giữ sớm cho người dân vui xuân. Ảnh: L.THOA

Ngoài ra, các trường hợp vi phạm giao thông nhưng lỗi không nghiêm trọng như thiếu giấy tờ xe… cũng được Đội CSGT-TT quận 12 nghiên cứu, đề xuất xử lý, trả xe máy đang tạm giữ để người dân sử dụng vui xuân đón tết.

Lãnh đạo Đội CSGT-TT quận 12 cũng cho biết đơn vị đang thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi lễ hội, tham quan đường hoa; cũng như thực hiện tuần tra phối hợp tấn công tội phạm… Đảm bảo 100% quân số ứng trực trong đêm giao thừa. Làm sao để người dân địa phương vui chơi tết trong an toàn, hạn chế ùn ứ, tai nạn giao thông…