CSGT quận 12 bắt quả tang nghi can tàng trữ ma túy

Ngày 24-10, Công an quận 12, TP.HCM cho biết đơn vị này vừa khởi tố và bắt tạm giam một nghi can về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo đó, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 22-10, khi tổ tuần tra thuộc Đội CSGT-TT quận 12 đang thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kết hợp chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, bảo vệ trật tự an toàn giao thông cuối năm 2019 thì phát hiện đối tượng đáng nghi.



Công an quận 12 đang xử lý các nghi can nghi vấn. Ảnh: CACC

Cụ thể, đến trước số nhà 14, đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) thì phát hiện Nguyễn Minh Dũng (22 tuổi, ngụ Đắk Lắk) chạy xe máy 52L5-6166 chở Lê Đức Phú (21 tuổi) và Phạm Văn Cao (22 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Cao đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích sử dụng.

Thu giữ vỏ bao thuốc lá do Cao đang cầm, công an phát hiện một gói nylon chứa tinh thể không màu và một túi nylon chứa 20 viên nén màu xanh. Qua giám định đó đều là ma túy tổng hợp, nặng hơn 17,6 g.

Tại Cơ quan CSĐT Công an quận 12, Phạm Văn Cao khai nhận do nghiện ma túy nên khoảng 15 giờ cùng ngày đã đến đường Nguyễn Thị Kiều, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 tìm mua ma túy sử dụng.

Tại đây, Cao gặp và mua ma túy của người đàn ông tên Cường (không rõ lai lịch). Đến 20 giờ cùng ngày, Cao gặp Dũng và Phú rủ nhau đi ăn uống. Sau đó về đến trước nhà số 14, đường Nguyễn Văn Quá thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Dũng không liên quan đến hành vi phạm tội của Cao nhưng Dũng có hành vi sử dụng ma túy và không có nơi cư trú ổn định nên Công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12 đã lập hồ sơ xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Riêng Lê Đức Phú không tham gia thực hiện hành vi phạm tội cùng Cao, không sử dụng ma túy. Do đó Công an quận 12 không xử lý đối với Phú.

Cũng theo Công an quận 12, hành vi của Phạm Văn Cao đã đủ yếu tố cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy . Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Cao về tội này.