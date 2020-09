CSGT quận 12 phát hiện 6 người dương tính ma túy trên ô tô

Tối 1-9, tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của Đội CSGT-TT quận 12, TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên địa bàn phường Thới An, quận 12 theo chuyên đề.



Nhóm thanh niên được Đội CSGT-TT quận 12 bắt đưa về trụ sở công an để làm việc. Ảnh: CA

Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12, đến khoảng hơn 21 giờ, tổ công tác đã phát hiện một xe ô tô màu trắng do nam thanh niên tên L. (34 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển trên đường Lê Văn Khương có biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi, đồng thời liên lạc với một tổ tuần tra kiểm soát ở tuyến trên nhằm phối hợp, dùng biện pháp nghiệp vụ để chặn xe.

Trong quá trình truy đuổi, tổ công tác đã phát hiện trên xe có sáu thanh niên trẻ (gồm cả tài xế) có biểu hiện mất kiểm soát hành vi, điều khiển xe với tốc độ cao nguy hiểm.

Hai tổ công tác đã chặn bắt được phương tiện trên, khống chế tất cả những người trên xe, đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành công vụ và người dân lưu thông trên đường.



Tài xế tên L. cùng các thanh niên còn lại đều dương tính với ma túy. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Đội CSGT-TT quận 12 đã phối hợp với Công an phường Thới An, quận 12 đưa nhóm thanh niên và ô tô về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có bình thủy tinh, ống hút, bật lửa dạng khò và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

Kết quả kiểm tra nhanh, sáu thanh niên (gồm năm nam và một nữ) đều dương tính với chất ma túy. Nhóm thanh niên cũng đã khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình.

Công an quận 12 đã lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của các thanh niên trên theo quy định.

Thời gian qua, Công an quận 12, TP.HCM đã ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, vận động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông… theo kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

