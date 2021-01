CSGT tìm thấy bé gái 6 tuổi đi lạc khi xem pháo hoa

Vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 1-1, Đại uý Cao Đức Thịnh, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM nhận được tin báo có một người phụ nữ đang bị lạc mất con trong lúc đang đi xem bắn pháo hoa chào đón năm mới 2021.

Khu vực thất lạc bé gái được xác định tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.



Cảnh sát đưa bé Ch. về với gia đình. Ảnh: PC08

Lập tức, Đại uý Thịnh đã thông báo trên bộ đàm thông tin liên lạc của Phòng PC08 để điều động toàn bộ cán bộ chiến sĩ trực thuộc Phòng đang thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực diễn ra bắn pháo hoa để tìm kiếm.

Đồng thời, CSGT TP cũng liên lạc với các lực lượng khác gần đó để hỗ trợ tìm kiếm gồm Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an quận 1,…

Nhận được lệnh điều động, các CSGT của PC08 đã phối hợp với lực lượng có liên quan tích cực tìm kiếm bé gái tên Hồ Hoàng Yến Ch., 6 tuổi.



Cảnh sát đưa bé gái lên xe cứu hoả để chở về trụ sở công an phường. Ảnh: PC08

Trong thời gian chờ đợi, Đại uý Cao Đức Thịnh đã trấn an gia đình và điều động CSGT đưa gia đình của bé Ch. về trụ sở Công an phường Bến Nghé, quận 1 để nghỉ ngơi. Đáng mừng, chỉ sau 10 phút triển khai lực lượng tìm kiếm, công an đã tìm thấy bé gái và đưa về công an phường gặp gia đình.

Qua tìm hiểu, gia đình của bé Ch. gồm tám người cùng nhau đi xem bắn pháo hoa. Đến khoảng 23 giờ 55 phút khi chương trình bắn pháo hoa chuẩn bị diễn ra thì gia đình bị lạc bé do trong quá trình di chuyển bị nhiều người chen lấn nên đã tuột tay Ch.