CSGT TP.HCM mở cao điểm xử lý vi phạm dịp tết

Theo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), những tháng cuối năm do nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa phục vụ tết, lễ hội tăng cao nên dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP sẽ có những diễn biến phức tạp.



PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát dịp trước và sau tết. Ảnh minh họa

CSGT mở đợt cao điểm nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tăng cường xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Công an cũng đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020.

Đợt cao điểm gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 1 đến 14-12 vừa qua, các đơn vị thuộc Phòng đã tiến hành các hoạt động điều tra cơ bản, khảo sát, rà soát nắm tình hình; chuẩn bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật công cụ hỗ trợ và hậu cần phục vụ đợt cao điểm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.



Các chiến sĩ xử lý một trường hợp vi phạm. Ảnh minh họa

Giai đoạn 2 từ ngày 15-12 đến hết 14-2-2020. Đợt này, PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các đối tượng là người lái ô tô, đặc biệt là ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và người lái mô tô, xe máy.

Các lỗi vi phạm được tập trung xử lý gồm vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm, đua xe trái phép, xe chở các loại thực phẩm bẩn...

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Phòng chủ động nắm tình hình, rà soát toàn bộ các phương án phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông để kịp thời huy bố trí lực lượng thường trực, giải quyết nhanh chóng các tình huống dẫn đến ùn tắc giao thông.

Tại khu vực trung tâm, CSGT sẽ bố trí lực lượng điều hòa giao thông, phối hợp với lực lượng thanh niên xung phong có phương án phân luồng từ xa không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài tại các khu vực diễn ra các hoạt động như chương trình bắn pháo hoa chào năm mới, các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật.



CSGT cũng chủ động phối hợp với các lực lượng khác, có kế hoạch bố trí lực lượng tại các điểm có nguy cơ ùn tắc trên địa bàn đảm trách trong thời gian cao điểm sáng, chiều; các cửa ngõ, kho cảng hàng hóa, tập trung tại khu vực Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái...



Cùng với đó, phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp thi công công trình chiếm dụng mặt đường, không bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, không bố trí hoặc bố trí không đầy đủ người điều tiết giao thông theo phương án thi công và xử lý các hành vi vi phạm khác có liên quan.

“Chủ động nắm tình hình tại các trạm thu phí đường bộ trên địa bàn, xây dựng phương án, sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời xử lý các tình huống phức tạp xảy ra” - Phòng PC08 cho biết.