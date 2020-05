Cử tri lo tình trạng băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Báo cáo của MTTQ Việt Nam ngày khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tập hợp từ 3.385 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước cho thấy nhiều vấn đề nóng.

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa trình bày báo cáo này trước Quốc hội.



Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo ý kiến, kiến nghị của Cử tri và Nhân dân trước Quốc hội sáng 20-5. Ảnh: CHÂN LUẬN

Cũng như Chính phủ, báo cáo của MTTQ Việt Nam ghi nhận ý kiến của nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo của hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch COVID-19 và sự chủ động, linh hoạt trong việc duy trì, khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Cử tri và Nhân dân thể hiện sự tin tưởng, phấn khởi khi gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng bước đầu triển khai đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, người mất việc làm, người gặp khó khăn... góp phần ổn định đời sống người dân.

Tuy vậy, theo ông Trần Thanh Mẫn, cử tri và Nhân dân lo lắng trước những khó khăn, thách thức của đất nước do dịch COVID-19 gây ra. Theo đó, nhiều cơ sở kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động, giải thể, mất việc làm, thiếu việc làm, thiếu nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất và tình trạng một số đối tượng lợi dụng gom hàng, đẩy giá lên cao.

Với giáo dục, cử tri và Nhân dân ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ngành nhưng còn băn khoăn về hiệu quả của việc giảng dạy trực tuyến. Nhiều phụ huynh lo lắng việc học sinh, sinh viên nghỉ học dài ngày ảnh hưởng đến chương trình, nội dung kiến thức học tập và kết quả năm học 2020 - 2021.

Cử tri và Nhân dân cũng đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 nhưng cũng bất bình, lên án cán bộ ở một số địa phương lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi. Bên cạnh đó cử tri và Nhân dân còn lo lắng về an toàn thực phẩm và chất lượng không đảm bảo của một số loại thuốc chữa bệnh.

Vấn đề đất đai, môi trường cũng được đề cập, trong đó MTTQ Việt Nam nhấn mạnh đến thủ tục hành chính về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa có chuyển biến rõ nét; một số vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến đất đai chưa được xem xét, giải quyết kịp thời gây bức xúc trong Nhân dân. Tình trạng xả thải chưa qua xử lý vẫn diễn ra ở nhiều đô thị, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh…Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, không phép và chặt phá rừng vẫn tiếp tục diễn ra nghiêm trọng ở một số nơi.

Về vấn đề an ninh, trật tự xã hội, MTTQ Việt Nam nói cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao lực lượng Công an và các cơ quan chức năng đã chủ động, tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, điều tra, xử lý kịp thời những vụ án, hành vi vi phạm pháp luật… Tuy vậy, vẫn còn đó lo lắng về tình trạng cướp của, giết người, lừa đảo, tín dụng đen, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn biến phức tạp; tình trạng băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động tại một số địa phương.

Cử tri và Nhân dân bất bình về những hành vi bất chấp pháp luật chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép, một số người đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc tuyên truyền những lối sống, hành vi phản cảm trên không gian mạng.

Cũng theo báo cáo, công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, nhất là quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng được quan tâm rất nhiều. Việc đẩy mạnh phân công, phân cấp, công khai tiêu chuẩn, quy trình, chống “chạy chức, chạy quyền” được nhân dân tán thành. Công tác tinh gọn bộ máy cũng được cho là đồng bộ, có kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân còn quan tâm nhiều đến đạo đức cán bộ, hiệu quả chất lượng công việc, đồng thời mong muốn trong quá trình thực hiện cần có lộ trình, giải pháp phù hợp hơn, giải quyết hợp tình, hợp lý đối với những trường hợp cán bộ, công chức dôi dư ở cơ sở.

Tại kỳ họp này, MTTQ Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề. Trong đó tập trung vào việc Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, người dân sớm vượt qua khó khăn. MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ có các giải pháp bảo đảm chương trình giáo dục, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm… bảo đảm an toàn giao thông, môi trường và tài nguyên khoán sản.

MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính…