Ba kịch bản kinh tế Đà Nẵng năm 2020 Kịch bản 1: Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ nửa cuối tháng 4-2020. Hầu hết các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam và TP Đà Nẵng khống chế được dịch trong quý III-2020. Kết quả: Quý III, kinh tế TP Đà Nẵng trên đà phục hồi. Dự kiến GRDP tăng khoảng 1,3% so với năm 2019. Kịch bản 2: Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ nửa cuối tháng 4-2020. Một vài quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam và TP Đà Nẵng khống chế được dịch trong quý III-2020. Một số nước chỉ khống chế được dịch trong quý IV-2020. Kết quả: Quý III, kinh tế TP Đà Nẵng chưa thể phục hồi. Sang quý IV, kinh tế trên đà phục hồi, tuy nhiên giá trị tăng thêm của các ngành vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh. Dự kiến GRDP giảm khoảng 0,88% so với năm 2019. Kịch bản 3: Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ nửa cuối tháng 4-2020. Hầu hết các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam và Đà Nẵng chưa thể khống chế được dịch trong quý III-2020 và kéo dài sang quý IV-2020. Kết quả: Sáu tháng cuối năm 2020, kinh tế TP Đà Nẵng chưa thể phục hồi. Theo kịch bản này, dự kiến GRDP giảm khoảng 2,83% so với năm 2019.