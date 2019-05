Cử tri quận 2 tiếp tục nêu ý kiến về dự án Thủ Thiêm

Buổi tiếp xúc còn có lãnh đạo của các sở ngành TP.HCM và lãnh đạo quận 2.



Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 2. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ngay từ 6 giờ 30, dù còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ làm việc nhưng rất nhiều người dân Thủ Thiêm đã có mặt tại Nhà thiếu nhi quận 2 để chờ vào hội trường.

An ninh xung quanh khu vực được thắt chặt.

Đúng 8 giờ, buổi tiếp xúc bắt đầu. Trước khi bước vào nội dung chính, Ban Tổ chức buổi tiếp xúc đã thông báo đến cử tri quận 2 những qui định thực hiện, trong đó Ban Tổ chức đề nghị cử tri không Livestream buổi tiếp xúc ra ngoài.



Cử tri Lê Thị The đề nghị các đại biểu Quốc hội có tiếng nói đến trung ương để bảo vệ quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm.



Cử tri Lê Thị The phát biểu ý kiến về vấn đề Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG



Trong những lần trước, buổi tiếp xúc của đại biểu Quốc hội với cử tri ở quận 2 thường rất "nóng" bởi liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết quyền lợi cho người dân bị di dời tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.



Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo số 1483 vào tháng 9-2018 về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau Thông báo số 1483, UBND TP.HCM đã tổ chức nhiều đợt tiếp xúc với các hộ dân để trao đổi về hướng giải quyết các sai phạm từ thời kỳ trước khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, nhiều người dân chưa đồng ý với quan điểm của Thanh tra Chính phủ xác định "chỉ 4,3 ha ở khu phố 1, phường Bình An" nằm ngoài ranh quy hoạch. Họ cho rằng phần đất tại 5 khu phố thuộc phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh cũng nằm ngoài ranh.



Hội trường chật kín cử tri đến dự. Ảnh: HOÀNG GIANG

Gần đây nhất, Thanh tra Chính phủ báo cáo và đề xuất Thủ tướng giao cho Thanh tra Chính phủ lập đoàn thanh tra để xem xét, giải quyết những nội dung công dân đề nghị. Nội dung này liên quan đến 5 khu phố người dân cho là nằm ngoài ranh quy hoạch.