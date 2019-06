Cử tri TP.HCM quan tâm giá điện, dự án Cát Linh - Hà Đông

Dân khen lãnh đạo phường trước mặt ĐBQH Cử tri Trần Văn Tâm (phường Bình Hưng Hòa A) dành phần lớn thời gian để khen các vị lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa A, thông qua hai vụ việc cụ thể. Theo lời kể của cử tri Tâm, mới đây, phát hiện cháu gái học cấp 2 của mình về nhà thường bị bạn bè rủ đánh bài. Ông sinh nghi nên đã lên trường xem, thấy trước cổng trường có hai quán nước có nhiều học sinh tụ tập đánh bài ăn tiền. Nhà trường không thể can thiệp vì nằm ngoài phạm vi. Khi phản ánh lên phường, thì ngay hôm sau, Bí thư Đảng ủy phường đã chỉ đạo công an phường, nhà trường phá tụ điểm này. “Bây giờ cháu gái tôi bỏ hẳn đánh bài luôn. Phải nói nếu quán không bị dẹp thì bao nhiêu thế hệ học sinh đã sa vài tệ nạn này rồi” – cử tri Tâm nói. Một vụ khác, trước thông tin một trường hợp vi phạm trật tự xây dựng gây bức xúc trong dân. Một buổi chiều tối, trời mưa to nhưng chị Chủ tịch phường cùng với cán bộ địa chính đã đội mưa xuống kiểm tra. Thấy cán bộ sâu sát trực tiếp với dân như vậy, ông Tâm cũng ra vận động người dân vi phạm đồng lòng sửa sai.