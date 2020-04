Cục CSGT cung cấp địa chỉ để dân phản ánh vi phạm giao thông

Ngày 29-4, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết lực lượng CSGT toàn quốc đã sẵn sàng tiếp nhận các hình ảnh, clip ghi lại hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) do người dân cung cấp để xử lý nghiêm, đặc biệt là việc gây tai nạn rồi bỏ chạy.



CSGT toàn quốc đã sẵn sàng xử phạt từ hình ảnh do người dân cung cấp. Ảnh: TP

C08 nhấn mạnh tình trạng vi phạm luật giao thông, nhất là các hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây.

Khoản 11 Điều 80 Nghị định 100/2019 cho phép người có thẩm quyền xử phạt được sử dụng thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân, tổ chức cung cấp để làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm.

Điều này đồng nghĩa là không chỉ hình ảnh được ghi lại từ hệ thống giám sát hoặc các camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng chức năng mà những hình ảnh do người dân ghi lại trong quá trình tham gia giao thông cũng sẽ được sử dụng để xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm.

Theo C08, từ những hình ảnh người dân cung cấp, đăng tải trên mạng xã hội hoặc báo chí, CSGT tiến hành xác minh phương tiện, người thực hiện hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm vi phạm... và mời chủ phương tiện, người thực hiện hành vi vi phạm đến làm việc.

“Với trường hợp gây tai nạn rồi bỏ chạy, việc người dân cung cấp thông tin, clip từ camera hành trình, camera an ninh của gia đình... đã giúp ích rất nhiều cho lực lượng CSGT” - C08 cho hay.

C08 nhận định việc cung cấp thông tin vi phạm còn thể hiện trách nhiệm công dân trong phòng, chống vi phạm TTATGT. Để thuận tiện, người dân có thể liên lạc thông qua số điện thoại của Cục CSGT và Phòng CSGT công an các tỉnh (đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục CSGT: www.csgt.vn).

Tất cả các clip, hình ảnh trên sẽ được lực lượng chức năng bảo mật thông tin về người cung cấp, cũng như khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.