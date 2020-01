Cục Đăng kiểm Việt Nam: ‘Có tiêu cực như báo nêu’

Sau khi nhận tài liệu, chứng cứ mà báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp, ngày 15-1, ông Nguyễn Minh Cương, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam (VN), cho biết: Qua làm việc ở các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) mà báo nêu, bước đầu xác định có chuyện đăng kiểm viên nhận tiền, bỏ qua công đoạn.



Báo phản ánh đúng

Theo ông Cương, cục kiểm tra và làm việc với TTĐK 50-03S (quận Thủ Đức, TP.HCM), 61-06D (Bình Dương), 60-04D và 60-05D (Đồng Nai). Bước đầu cho thấy báo phản ánh đúng. Trong đó hai trung tâm có việc bỏ công đoạn kiểm tra, đòi tiền bồi dưỡng của tài xế. Ở Trung tâm 50-03S (quận Thủ Đức) và 60-05D (Đồng Nai) cũng đã làm rõ được người nhận tiền của tài xế.

“Hiện cục yêu cầu các đơn vị đình chỉ phân công công việc của các nhân viên đăng kiểm mà báo phản ánh. Cục đã gặp người trong dây chuyền, lãnh đạo các đơn vị đăng kiểm để làm rõ thêm có hay không việc ăn chia hay sử dụng vào mục đích chung của đơn vị” - ông Cương nói.

Ông Cương cũng cho hay là qua kiểm tra dữ liệu lưu trữ và làm việc với những người liên quan cho thấy đăng kiểm viên bỏ qua lỗi của xe khách tại TTĐK 50-03S là sai chuyên môn. “Đăng kiểm viên cũng thừa nhận lấy 800.000 đồng của tài xế” - ông nói.

Còn về xe mất thắng tại Đồng Nai, bị một TTĐK từ chối nhưng được dán tem kiểm định, lãnh đạo TTĐK 60-05D giải trình là đã gọi thợ từ ngoài vào chỉnh thắng theo chủ trương của trung tâm. Kết quả hồ sơ lưu của xe container trên cho thấy là xe có thắng. Nhân viên đăng kiểm thừa nhận là có yêu cầu tài xế để 500.000 đồng vào hộc bàn. Trong đó 200.000 đồng được nhân viên đưa cho người sửa xe, 300.000 đồng còn lại thì nhân viên đăng kiểm lấy.

“Riêng việc sửa thắng thì chúng tôi sẽ có hội đồng chuyên gia đánh giá là liệu thợ cầm cờ lê sửa trong 5 hay 10 phút có được hay không, sau đó mới có kết luận. Riêng việc trung tâm đưa người ngoài vào sửa xe để kiểm định là sai, quy định không cho phép” - ông nói.

Về tình trạng “cò” hoạt động ở các TTĐK, ông cho là nếu có sự móc nối với nhân viên đăng kiểm để tác động kiểm định thì đã có dấu hiệu tiêu cực, thời gian qua cục đã kiểm tra và kiên quyết xử lý nhiều vụ. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như mong muốn vì rất khó phát hiện.

Ông cho hay sẽ tiếp tục làm việc với các TTĐK và sẽ có báo cáo, xử lý theo hướng không khoan nhượng với các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm.

Theo Cục Đăng kiểm VN, Trung tâm 60-04D (phường Tân Biên, TP Biên Hòa) đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động một dây chuyền (từ ngày 23-12-2019 đến 23-1-2020). Nguyên nhân là đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện hai nhân viên của trung tâm này sai phạm.



“Cò” hoạt động ở các trung tâm đăng kiểm Bình Dương, Đồng Nai (ảnh nhỏ) và Trung tâm Đăng kiểm 50-03S (quận Thủ Đức), nơi xảy ra việc đăng kiểm viên lấy tiền của tài xế. Ảnh: TỰ SANG

Chấn chỉnh công tác kiểm định tại TP.HCM

Tại TP.HCM, Sở GTVT cũng có công văn gửi các TTĐK yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định xe cơ giới.

“Lãnh đạo các trung tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý các cá nhân có dấu hiệu tiêu cực trong quá trình kiểm định tại đơn vị mình” - Sở GTVT nêu.

Với Trung tâm 50-12D (huyện Bình Chánh) và 50-03S (quận Thủ Đức), lãnh đạo kiểm tra, giải trình các nội dung mà báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có liên quan tới hành vi tiêu cực theo phản ánh (nếu có).

Kết quả kiểm tra, giải trình và đề xuất xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan phải được gửi về Sở GTVT trước ngày 18-1 để xem xét.

Sở cũng giao thanh tra cơ quan này kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định của các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn. Thanh tra Sở GTVT chủ trì, phối hợp với phòng quản lý vận tải đường bộ tổ chức kiểm tra và kết quả xử lý, đề xuất xử lý phải báo cáo về Sở GTVT trước ngày 21-2.

Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc Chiều 15-1, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với báo Pháp Luật TP.HCM, thu thập các chứng cứ mà báo phản ánh ở hai trung tâm 60-4D và 60-05D để xử lý theo quy định.

Các trung tâm xử lý nhân viên sai phạm

Lãnh đạo TTĐK xe cơ giới 50-12D (huyện Bình Chánh) cho biết đã tạm đình chỉ công tác đăng kiểm viên Lương Hữu Lý và nhân viên dán tem Châu Minh Tuấn (ra giá và nhận tiền mà báo phản ánh) và sẽ xử lý theo hướng nghỉ việc.

Ông Danh Thanh Tiền, Giám đốc TTĐK xe cơ giới 61-06D (Bình Dương), cho biết vào năm 2017, trung tâm đã báo cáo tình trạng “cò” hoạt động tại trung tâm gây mất an ninh trật tự cho Công an phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, sau đó “cò” đã rời đi. Riêng “cò” Tuấn mà báo phản ánh, sau khi báo đăng “cò” Tuấn đã rời đi và trung tâm không liên lạc được.

“Chúng tôi cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh vụ việc, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng lực lượng bảo vệ để hạn chế thấp nhất và không còn tình trạng “cò” hoạt động tại trung tâm” - ông Tiền nói thêm.

Riêng Ban giám đốc TTĐK xe cơ giới 60-04D (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng cho hay sẽ họp khẩn toàn trung tâm trong chiều 15-1 để làm rõ vụ việc báo phản ánh.