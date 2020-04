Cục phó An ninh đối ngoại làm giám đốc Công an Khánh Hòa

Chiều 1-4, Bộ Công an tổ chức công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến giữa hai điểm cầu Bộ Công an và trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa.



Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định chúc mừng tân giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: VĂN NHẤT

Theo đó, Bộ Công an công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, nhận nhiệm vụ cục trưởng Cục An ninh công nghiệp- Bộ Công an.



Bộ Công an công bố quyết định điều động Đại tá Đào Xuân Lân, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, nhận nhiệm vụ giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Đại tá Lân năm nay 51 tuổi, quê thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành yêu cầu Đại tá Đào Xuân Lân trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.