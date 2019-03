Cùng ‘xắn tay áo’ vì sự phát triển của TP.HCM

Chiều 26-3, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.



Những câu chuyện vì dân hành động

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giao lưu với nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều câu chuyện điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Đó là câu chuyện các chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú lập chiến công lớn khi triệt phá và bắt gọn ba nhóm giang hồ với 21 nghi phạm chuyên cho vay nặng lãi quy mô lớn vào tháng 4-2018. Chuyện xuất phát từ nguyên do cuộc sống quá bức bách, những người dân nghèo đã phải vay nóng của các băng nhóm với lãi suất rất cao, 10%-15%/ tháng. Trước vấn nạn ấy, Công an quận Tân Phú đã quyết liệt vào cuộc để chặn đứng tình trạng trên. Đến nay đã có hơn 150 nạn nhân đến Công an quận Tân Phú trình báo, tố cáo ba băng nhóm giang hồ nói trên cho vay lãi nặng, đe dọa, khủng bố tinh thần người vay.

Thiếu tá Phạm Quốc Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, cho rằng chiến công này đã phần nào giải tỏa nỗi lo lắng cho những người lao động nghèo lỡ sa chân vào con đường vay tiền nóng.

Hay câu chuyện điển hình về “xử lý chùm ca cúm A/H1N1 tại BV Từ Dũ tháng 6-2018” của ngành y tế.

Ngay khi phát hiện những ca bệnh đầu tiên, BV Từ Dũ đã chủ động tổ chức cách ly, đồng thời phối hợp với BV Bệnh nhiệt đới và trung tâm y tế dự phòng để xử lý. Các bệnh nhân nhanh chóng được lấy mẫu bệnh phẩm và xác định tác nhân gây bệnh ngay sau khi có các dấu hiệu. Nhiều biện pháp can thiệp được đưa ra thảo luận và được Sở Y tế chỉ đạo triển khai ngay trong buổi sáng hôm sau. Tất cả những người có triệu chứng viêm hô hấp đều được điều trị bằng Tamiflu. Chính vì có giải pháp kịp thời, từ ngày 3-6-2018 không phát hiện thêm ca bệnh cúm tại bệnh viện. Ổ dịch được kiểm soát thành công.

Cùng với hai câu chuyện điển hình trên, TP.HCM cũng đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới có đóng góp thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của TP.



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kêu gọi cán bộ toàn TP “xắn tay áo” hành động vì sự phát triển đi lên của TP. Ảnh: TÁ LÂM

Phải đột phá về cải cách hành chính

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng những kết quả của phong trào thi đua đã tạo đòn bẩy, động lực góp phần tích cực thực hiện thắng lợi cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu của TP trong năm qua với việc hoàn thành 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt.

Tuy nhiên, ông Phong cũng nhìn nhận TP.HCM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ trong năm 2019, đó là môi trường đầu tư của TP vẫn gặp nhiều cạnh tranh trong và ngoài nước; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nước và khu vực ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường đầu tư... Vấn đề tạo nên bức xúc trong cuộc sống của người dân TP, đó là việc giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh do ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tệ nạn xã hội còn nhiều bất cập, chưa được giải quyết một cách thỏa đáng.

Trong thời gian tới, ông Phong yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, trong đó ông nhấn mạnh đến nhiệm vụ cải cách hành chính. Ông nói phải xác định đột phá về cải cách hành chính là chìa khóa quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển, giảm bớt thủ tục cho doanh nghiệp, người dân...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh để thực hiện hiệu quả các mục tiêu năm 2019, nhiệm vụ đặt ra cho công tác thi đua là phải hiệu triệu và thôi thúc mỗi cán bộ, công chức, viên chức, từng đơn vị và người dân TP phải “xắn tay áo” cùng nhau nỗ lực vì sự phát triển ổn định của TP.