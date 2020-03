Trước đó, hơn 7 giờ ngày 1-3, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận thông tin tàu cá mang số hiệu TH 90178 TS đang trên đường vào đất liền, khi đến phao số 0 thuộc cửa biển Thuận An đã bị sóng to đánh vỡ mạn thuyền, có nguy cơ bị chìm. Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu TH 90178 TS có 11 người, do ông Ngô Văn Bảo (sinh năm 1980, ở tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng.



Nhận được tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhanh chóng điều động canô cùng sáu cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm kiểm soát Thuận An triển khai phương án cứu nạn. Hai tàu cá đang neo đậu tại trạm kiểm soát cũng được huy động tham gia cứu nạn. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, 11 người trên tàu TH 90178 TS được đưa vào bờ an toàn.