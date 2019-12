Cựu chủ tịch TP Phan Thiết bị khởi tố

Chiều 16-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Ngọc Điệp, cựu Phó Bí thư Thường trực, chủ tịch UBND TP Phan Thiết.



Ông Đỗ Ngọc Điệp

Ông Điệp bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Bị can Điệp được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại điều tra.

Hiện ông vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết và các cơ quan liên quan đang làm các thủ tục để HĐND TP Phan Thiết họp thông qua việc bãi nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND TP Phan Thiết của ông Điệp.

Vào trưa cùng ngày, ông Điệp và một số người liên quan đã được triệu tập đến CQĐT để làm việc. Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã đọc và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Điệp.

Được biết ông Đỗ Ngọc Điệp, trong thời gian giữ chức phó bí thư, chủ tịch UBND TP Phan Thiết từ năm 2016-2018, đã ký phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi không đúng với quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt.

Ông Điệp trực tiếp ký 32 quyết định và liên đới chịu trách nhiệm khi cấp phó ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn không đúng kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2013.

Ông Điệp chấp hành không nghiêm kết luận, chỉ đạo của cấp trên; thiếu kiểm tra công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn TP. Phan Thiết; xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng không nghiêm để hình thành nhiều điểm dân cư tự phát, không đúng quy hoạch, kế hoạch xảy ra ở các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi.

Ông đã để cấp phó phụ trách và một số cán bộ, công chức được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai cố ý, tùy tiện làm trái quy định, vi phạm pháp luật đất đai, đến mức bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 6-12-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận thi hành kỷ luật ông Điệp bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Trước đó vào tháng 5-2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã có kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch đô thị tại TP Phan Thiết giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 9-2018. Theo Kết luận thanh tra, UBND TP Phan Thiết có biểu hiện tùy tiện trong việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất hằng năm không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Việc UBND TP Phan Thiết tùy tiện lập, phê duyệt quy hoạch, không xin ý kiến tỉnh được thể hiện qua dấu hiệu sửa chữa bản đồ. Cụ thể, đối chiếu giữa bản đồ số trên máy tính đã được UBND tỉnh phê duyệt với bản đồ được UBND TP Phan Thiết phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm thì nhiều vị trí, khu vực có sự sai lệch về diện tích, mục đích sử dụng đất, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 65/160 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn các xã Tiến Lợi, Phong Nẫm và Thiện Nghiệp thì toàn bộ 65 hồ sơ đều được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết ghi thiếu thông tin vị trí đất.

Tiếp theo, Chi cục Thuế Phan Thiết không chuyển trả lại để bổ sung thông tin theo quy định mà vẫn tính tiền sử dụng đất và ra thông báo nộp tiền sử dụng đất với các mức thấp hơn quy định. Có nhiều hồ sơ đóng tiền rất ít, thậm chí là 0 đồng.

Chỉ trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 9-2018, UBND TP Phan Thiết đã có quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất đối với 139 thửa đất, tổng diện tích 176.815 m2 đất trồng cây sang đất ở không đúng các quy định của pháp luật.

Ngày 23-7, Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã ký Quyết định Khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3, Điều 229 BLHS xảy ra tại thành phố Phan Thiết. Đến ngày 12-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt giam đối với ông Trần Hoàng Khôi, phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết, do liên quan tới vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại TP Phan Thiết.

Cùng bị khởi tố với ông Khôi, CQĐT cũng đã thực hiện bắt giam hai bị can Phạm Thanh Thái, trưởng phòng TN&MT TP Phan Thiết và Lê Hoàng Anh Tân, chuyên viên Phòng TN&MT TP Phan Thiết, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Đến ngày 1-11, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đã có quyết định giáng chức giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận đối với ông Phạm Văn Quân xuống làm phó giám đốc. Ông Nguyễn Hữu Đức, phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận, bị cách chức. Hai cán bộ của cơ quan này bị kỷ luật cảnh cáo và khiển trách.

Sở TN&MT cũng ra quyết định cách chức giám đốc Nguyễn Ngọc Hải và phó giám đốc Nguyễn Hữu Hoành của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết. Đây là nhóm cán bộ có sai phạm và liên đới trách nhiệm trong vụ sai phạm đất đai nghiêm trọng tại TP Phan Thiết.



Sau đó đến ngày 26-11, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận cũng đã công bố quyết định kỷ luật của UBND tỉnh đối với ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN&MT, bằng hình thức khiển trách.

Cùng ngày, Sở Nội vụ đã công bố quyết định kỷ luật giáng chức phó giám đốc Sở TN&MT đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh.

Ông Danh là người trực tiếp ký cho phép tách thửa không đúng quy định; không chỉ đạo kiểm tra việc UBND TP Phan Thiết cho chuyển mục đích đất trái quy định, tạo điều kiện cho một số cá nhân phân lô, bán nền trục lợi.

Đặc biệt trong đó có trường hợp UBND TP Phan Thiết phát hiện không đồng ý cho tách thửa nhưng Sở TN&MT không thu hồi văn bản tách thửa đã ký và chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Bình Thuận dừng lại việc này.