Ngày 8-8, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan yêu cầu khẩn trương phối hợp khắc phục sự cố tàu Minh Khang CR 59 tại huyện đảo Phú Quý.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tàu Minh Khang CR 59, công suất 524 HP, trên tàu có khoảng 5 tấn dầu DO, gồm 6 thuyền viên và 1 hành khách, thuyền trưởng là Nguyễn Viết Huy (ngụ tỉnh Thái Bình). Khoảng 6 giờ phút ngày 7-8, tàu hành trình từ Cảng Phú Quý đi Ninh Thuận.



Tàu Minh Khang CR59 tại đảo Phú Qúy

Tuy nhiên khi rời cảng Phú Quý khoảng 500m thì tàu bị sự cố vỡ đường ống dẫn dầu bơm thủy lực bánh lái nên không hoạt động được. Thuyền trưởng đã liên hệ tàu BTh 97686 TS để lai dắt về Phú Quý nhưng bị đứt dây kéo khiến 3 thuyền viên đứng sau lái bị thương và đã được đưa vào Trung tâm Quân dân y huyện đảo Phú Quý để chữa trị.



Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã thông báo cho các bên liên quan biết để có biện pháp hỗ trợ và liên hệ với tàu cá Phú Quý 16 cùng tàu Cảnh sát biển CSB 9004 đang hoạt động tại khu vực Phú Quý ra hỗ trợ. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết sóng gió lớn và khu vực tàu đang neo có nhiều điểm cạn nên các tàu không thể tiếp cận để hỗ trợ tàu Minh Khang CR 59.



Đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cảnh sát biển CSB 9004 đến vị trí tàu Minh Khang CR 59 bị sự cố để lai dắt nhưng tại khu vực có nhiều điểm cạn và tàu CSB 9004 đã bị va vào đá ngầm nên phải về khu vực Bãi Phù (thuộc huyện đảo Phú Quý) để sửa chữa. Đến 15 giờ, tàu Minh Khang CR 59 bị trôi dạt khoảng 200m về hướng Tây Nam gần bờ kè khu vực neo đậu tránh trú bão Triều Dương và có nguy cơ mắc cạn.

Để khẩn trương khắc phục sự cố, UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, UBND huyện Phú Quý và các sở, ngành liên quan sẵn sàng triển khai phương án ứng phó sự cố tràn dầu khi tàu bị mắc cạn, chìm.



UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phú Quý phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tàu Minh Khang CR 59 khắc phục sự cố, sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố tràn dầu khi xảy ra.



UBND tỉnh cũng giao Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận yêu cầu chủ tàu Minh Khang CR 59 nhanh chóng có phương án khắc phục sự cố, lai dắt tàu thoát bãi cạn, đưa về vị trí an toàn.



Để phòng ngừa nguy cơ tràn dầu, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã liên hệ với Thuyền trưởng tàu yêu cầu đóng tất cả các van dầu lại. Theo thông tin nhận được từ thuyền trưởng tàu Minh Khang CR 59 thì các van dầu trên tàu đã được khóa chặt, tàu đã thả 2 neo để hạn chế bị trôi dạt.

Sau đó do trời tối, để đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên trên tàu, thuyền trưởng quyết định cho các thuyền viên tạm thời rời tàu lên bờ an toàn để tiếp tục có phương án, kế hoạch xử lý tiếp theo. Hiện tại, các thuyền viên của tàu đã lên bờ an toàn và sức khỏe, tinh thần ổn định.