Cứu sống 6 người bị bỏng nặng do nổ bình gas

Chiều tối 10-3, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đã tích cực cấp cứu, điều trị cho 6 ngư dân cùng trú thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bị bỏng nặng do bị nổ bình gas trên tàu đánh cá ngoài khơi.



Hiện trường vụ nổ trên tàu đánh cá.

Trong sáu nạn nhân có ông Võ Sỹ Tường (66 tuổi) và ông Nguyễn Văn Hùng (62 tuổi) bị bỏng, chấn thương sọ não. Ông Nguyễn Xuân Tuất (66 tuổi), ông Võ Văn Lương (52 tuổi), ông Nguyễn Xuân Trường (43 tuổi) và ông Trần Văn Chiến (53 tuổi) bị phỏng nhiệt từ độ I đến độ III ở vùng đầu, mặt, tay và chân, đều đang được cấp cứu tích cực. Hiện ông Trần Văn Chiến đã tỉnh táo, có thể trò chuyện với mọi người.



Khẩn trương cấp cứu, cứu sống các ngư dân bị thương nặng do nổ lớn trên tàu cá.

Theo ông Chiến khi xảy ra nổ bình gas thì ông ở phía sau mũi tàu nên bị thương nhẹ hơn các ngư dân khác.



Sáng 10-3, tàu đánh cá mang số hiệu NA-91286-TS do ông Nguyễn Xuân Trường (ở khối Hải Bình, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) làm thuyền trưởng, đang đánh cá trên biển Cửa Hội (thị xã Cửa Lò) cách bờ khoảng 2km bị nổ bình gas. Vụ nổ lớn khiến ông Trường và năm ngư dân trên tàu bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy cùng Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã điều động phương tiện, lực lượng phối hợp với các ngư dân ra khơi sơ cứu rồi đưa các nạn nhân vào đất liền cấp cứu.