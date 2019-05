Cứu sống bạn, nhưng 5 học sinh chết đuối

Chiều tối 30-5, ông Nguyễn Đức Bằng, Trưởng Công an xã Bắc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, nguyên nhân vụ đuối nước khiến năm em học sinh lớp 8 ở xã Trung Thành tử vong được xác định ban đầu là do một em bị đuối nước, các em xuống cứu rồi bị đuối nước tập thể.



Khu vực đập thủy lợi năm em học sinh bị đuối nước.

Năm học sinh đuối nước gồm Nguyễn Thị Ngân (14 tuổi), Nguyễn Thị Giang (14 tuổi), Trần Long Nhật (14 tuổi), Nguyễn Thị Trang (14 tuổi) và Cao Thị Nương (14 tuổi) học lớp 8 Trường THCS Trung Thành, cùng trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

"Thời điểm đó các em đi chơi tập thể rồi cùng vui đùa bên bờ đập và có em bị rơi xuống đuối nước. Các em không phải mặc quần áo tắm xuống đập nước tắm mát. Khi vớt thi thể các em lên kể cả em học sinh nam cũng đều đang mặc quần vải dài ống"- ông Bằng nói.



Người thân đau buồn bên thi thể các em.

Em Phan Thị Bảo Châu (14 tuổi, học sinh lớp 8, trường THCS Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) là nhân chứng cho biết: "Em biết bơi có nhảy xuống đập nước để cứu các bạn, nhưng do bị các bạn ôm chặt chân, tay em nên em cũng bị đuối nước. Nhưng em may mắn em được bạn Phan Bá Hiệp đã cứu sống em".

Theo em Châu, lớp 8A có bạn sắp chuyển đi trường khác học nên sáng 30-5, cả lớp tổ chức liên quan, chia tay bạn. Các bạn trong lớp đến nhà bạn lớp trưởng ăn trưa bằng món bún. Sau khi ăn trưa xong cả nhóm khoảng 15 em mang thịt đi đến khu vực Trại Xanh (thuộc địa bàn xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) đốt lửa nướng thịt và vui chơi, chụp ảnh.



Người nhà các em khóc thương, ngất xỉu.

Thời điểm đó, một số em học sinh nữ xuống sát chân đập, một số em xuống bờ đập chơi thì không may bạn Phan Thị Phương M. bị sảy chân xuống vùng nước sâu đuối nước.

Nhóm học sinh đã nhảy xuống để cứu bạn M. lên. Tuy nhiên, do các em quá hoảng loạn dẫn đến nhiều bạn xuống cứu, nhưng cũng bị đuối nước theo. Một số học sinh chạy đi vào nhà dân ở gần đập nước gọi người ra cứu bạn.



Ông Nguyễn Hữu Hải- người cùng hai con trai ra cứu, vớt thi thể năm học sinh bị đuối nước, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Em Bảo Châu cũng nhảy xuống, bơi ra cứu các bạn, nhưng bị các bạn đang đuối nước ôm chặt khiến Bảo Châu cũng bị đuối nước. Em M. Và Bảo Châu may mắn được các bạn nam cứu sống, đưa lên bờ. Một số nữ sinh khác cũng được cứu sống.

Em Trần Long Nhật sau khi cứu sống một số bạn đã dũng cảm tiếp tục lao xuống cứu bốn bạn nữ đang chới với. Tuy nhiên, em Nhật và bốn bạn nữ sinh cùng đuối nước, tử vong.



Người dân bàng hoàng, đau xót.

Chị Nguyễn Thị Thủy (mẹ nữ sinh Bảo Châu) bàng hoàng nhớ lại: "Lúc đó tôi đang đi làm ở xa thì nghe tin tức tốc bắt xe về ngay, con tôi may mắn được cứu sống nhưng quá đau lòng khi chỉ trong một phút chốc năm học sinh đã tử vong".

Em Phan Bá Hiệp (14 tuổi)- dũng cảm cứu sống bạn Bảo Châu, cho biết: Khi phát hiện các bạn kéo nhau xuống hố nước sâu, chúng em tức tốc chạy lại ứng cứu, dù đã cố gắng nhưng em chỉ kéo được bạn Bảo Châu lên bờ, còn năm bạn chìm xuống vùng nước sâu. Một bạn sau đó được chúng em kéo lên bờ nhưng đã bất tỉnh, em đã cố gắng hô hấp nhân tạo, sơ cứu nhưng không được. Một số bạn nhanh chóng chạy vào trong làng hô hoán người dân ra cứu vớt”.



Lãnh đạo UBND huyện Yên Thành ra hiện trường.

Được biết, hoàn cảnh gia đình năm em học sinh bị đuối nước đều khó khăn, gia đình làm nông nghiệp. Người thân và nhà trường, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ an táng em Giang. Bốn em còn lại do bố, mẹ, người thân đang đi làm ăn xa chưa kịp về đưa tang nên dự kiến ngày 31-5, người thân mới tổ chức lễ an táng.

Lãnh đạo UBND huyện Yên Thành, Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành, chính quyền xã, thầy cô giáo nhà trường đã đến gia đình năm học sinh thăm viếng, trao tiền hỗ trợ ban đầu, động viên người thân.