Đã bắt 3 người đòi 'thu tiền bảo kê' bán quất, đào Tết

Chiều 29-1, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lê Viết Dũng (xã Nghi Phú, TP Vinh), Nguyễn Văn Mạnh (xã Nghi Phú, TP Vinh), Phạm Văn Tú (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Lê Viết Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: NTV.

Thời gian gần đây, người dân đưa cây quất, đào, bưởi ra đứng bán bên đường 72m (chạy qua xã Nghi Phú) thì bị một nhóm đến dọa nạt, đe dọa, quấy rối rồi yêu cầu “nộp tiền bảo kê”. Nhóm này yêu cầu mỗi thương lái phải đóng 10 đến 20 triệu đồng mới được đứng bán đào, quất, bưởi, hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời tiết ở Nghệ An còn rét, người dân chưa ra đường mua sắm nhiều, nhưng người bán hàng đã phải nộp tiền cho chỗ đứng bán.

Nắm được tình hình trên, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án vào cuộc điều tra, bắt giữ Dũng, Mạnh, Tú. Trong đó, Dũng là đối tượng cầm đầu nhóm nêu trên. Nhiều người đã phải nộp 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng/m2 buôn bán cây cảnh đào, hoa, quất Tết, cho nhóm của Dũng.

Hiện Cơ quan công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.