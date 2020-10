Đà Nẵng: Bản lĩnh, vượt khó vươn lên

Ông Trần Quốc Vượng: Ninh Bình cần giữ vững vị trí chiến lược Sáng 21-10, ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 339 đại biểu. Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu quan trọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua.

Thường trực Ban bí thư lưu ý Ninh Bình cần tích cực đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo; có tầm nhìn mới về một Ninh Bình phát triển trong thời kỳ mới; nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn nữa về những tiềm năng, thế mạnh đặc thù và lợi thế so sánh của Ninh Bình. “Ninh Bình là tỉnh có vị trí chiến lược, đặc biệt trọng yếu về quốc phòng, do vậy tỉnh cần hết sức chăm lo xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển...” - ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh. PV