Đà Nẵng bầu Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Thành uỷ

Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XXI đã tổ chức hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 6-3, ông Lương Nguyễn Minh Triết (Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng) cho biết như trên.



Bà Lương Nguyệt Thu được nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: LÊ PHI.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có tờ trình giới thiệu bà Huỳnh Thị Tam Thanh (Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy) tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Hội nghị tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả có 43/43 đại biểu có mặt tại hội nghị đồng ý với tờ trình.



“Quy trình nhân sự đối với bà Thanh đã xong và hiện chờ trung ương chuẩn y”, ông Triết nói.

Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cũng đọc tờ trình cho ý kiến về việc thôi tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Ủy viên UBKT Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Lương Nguyệt Thu (nghỉ hưu theo chế độ). Kết quả, 100% đại biểu có mặt đồng ý với tờ trình.