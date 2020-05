Đà Nẵng: CSGT đồng loạt ra quân

Ngày 15-5, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện đợt cao điểm, tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.



Lực lượng CSGT toàn TP Đà Nẵng ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông. Ảnh: HẢI HIẾU

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT, cho biết đợt ra quân này thực hiện theo các kế hoạch của Bộ Công an, giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bắt đầu thực hiện từ 6 giờ ngày 15-5 đến 14-6.

Thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông có những diễn biến phức tạp. Đặc biệt sau thời gian khi giãn cách xã hội, một số hành vi vi phạm xảy ra nhiều như: Vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, lấn làn đường…

“Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô độ, chế, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép. Tạo ra sự lo lắng, hoang mang trong dư luận xã hội” - Đại tá Truyền nói.

Mục đích của đợt tổng ra quân nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi dẫn đến tai nạn giao thông như: Tốc độ, sử dụng ma túy...



Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trao thưởng cho lực lượng CSGT. Ảnh: HẢI HIẾU

Cũng trong lễ ra quân này, thừa ủy quyền của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã trao giấy khen và thưởng nóng 5 triệu đồng cho Phòng CSGT Công an TP, về thành tích kịp thời tìm ra các đối tượng đua xe “bốc đầu” trên cầu Rồng rồi đăng lên mạng xã hội câu view, like hôm 9-5 vừa qua.

