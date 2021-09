Sẽ có chính sách hỗ trợ lao động tự do Hiện nay, TP Đà Nẵng tiếp tục rà soát và sẽ có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng lao động tự do còn lại với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến trên 100 tỉ đồng. Có thể nói đây là chính sách vượt trội, kịp thời, giàu tính nhân văn, bao phủ tất cả đối tượng (kể cả các hộ tạm trú, sinh viên, lao động ngoại tỉnh ở trọ…) của TP nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.