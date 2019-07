Đà Nẵng đề ra giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng

Ngày 9-7, kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong ba ngày này sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019. Kỳ họp cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến 59 báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.



Đã giải quyết các bất cập trong quá trình phát triển nóng

Trong lời phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho hay sáu tháng đầu năm 2019, TP Đà Nẵng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, TP vẫn phát triển đúng hướng, duy trì được tốc độ phát triển kinh tế, thu ngân sách đạt kết quả khá, thu hút đầu tư nước ngoài có chuyển biến tích cực và từng bước thực hiện có hiệu quả các công trình dự án trọng điểm.

Theo ông Nguyễn Nho Trung, Đà Nẵng cũng đã giải quyết các bất cập trong quá trình phát triển nóng trên cơ sở tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích cộng đồng, lợi ích doanh nghiệp và khả năng thực hiện. Đời sống văn hóa, tinh thần, công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo đúng mức. Tuy nhiên, TP vẫn chưa thực sự yên tâm khi một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư chưa chuyển biến tích cực. Vẫn còn nhiều dự án, công trình trọng điểm triển khai chậm tiến độ.

Ngoài ra, theo chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, một bộ phận cán bộ làm việc còn cầm chừng, chưa yên tâm, thiếu nhiệt huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. “Một bộ phận nhân dân, cử tri còn phân tâm, chưa đồng thuận cao với chủ trương, định hướng của TP và chia sẻ trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Đây là những vấn đề cần có giải pháp căn cơ để tập trung khắc phục trong thời gian tới” - ông Trung nói.



Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Hạn chế cán bộ gặp doanh nghiệp, ngăn chặn sách nhiễu

Liên quan đến năng lực và phẩm chất cán bộ, Đà Nẵng cho hay vừa ban hành Công văn 4500/UBND-TTTP về triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Công văn yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, TP yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra. Việc này bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, vòi vĩnh, chung chi, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

“UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4” - công văn nêu.

Về tình hình thực hiện Thông báo 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan bảy nhóm dự án lớn trên địa bàn thì trong số này có bốn dự án đang gặp nhiều vướng mắc. Trong báo cáo gửi HĐND TP, UBND TP Đà Nẵng dẫn ra nhiều dẫn chứng, trong đó có dự án mở rộng bãi tắm Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) trên cơ sở thu hồi khu du lịch ven biển do Công ty I.V.C và Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (liên quan Vũ “nhôm”) làm chủ đầu tư. Qua làm việc với Công an TP Đà Nẵng thì được thông tin là các đơn vị thuộc Bộ Công an chưa có ý kiến thống nhất và đồng thuận với phương án của TP. “UBND TP sẽ tiếp tục có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị thống nhất phương án quy hoạch làm cơ sở triển khai thực hiện” - báo cáo cho hay.

Cũng tại báo cáo, một số dự án đang có sự không đồng thuận của doanh nghiệp do liên quan tới thu hồi đất và chủ đầu tư đã có khiếu nại. TP đang giao các cơ quan liên quan xử lý vấn đề này.