Đà Nẵng lo ngại cán bộ ‘co’ trách nhiệm

Tội phạm người nước ngoài gia tăng Cũng tại kỳ họp, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay bên cạnh mặt tích cực là tội phạm hình sự giảm sâu so với năm 2018 thì tội phạm người nước ngoài lại nổi lên. Theo thống kê, người nước ngoài vi phạm gần như không sót thứ gì, từ trộm cắp, lừa đảo đến tổ chức quay phim sex… Tướng Viên thừa nhận thực trạng trên có sự tiếp tay của người dân, sự sơ hở của pháp luật và quản lý cư trú của công an địa phương. Thời gian tới Công an TP sẽ tăng cường quản lý cư trú, thậm chí làm thủ công với từng căn hộ condotel. Công an khu vực cũng sẽ được tập huấn để đến hết quý III-2020, 100% công an khu vực cơ bản giao tiếp được với người Trung Quốc. Về tội phạm ma túy, tướng Viên cho hay đang có cả sự già hóa và trẻ hóa. Công an TP sẽ tiếp tục tấn công, trấn áp mạnh tội phạm ma túy, đồng thời phấn đấu đến tết Nguyên đán TP không còn shisa và bóng cười.