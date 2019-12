Đà Nẵng: Người nước ngoài và các tỉnh gây án ngày càng nhiều

Ông Phan Trường Sơn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, vừa có báo cáo về các vấn đề tội phạm diễn ra tại địa phương.

Theo ông Sơn, năm 2019 đã khởi tố bốn vụ với 12 bị can về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, trong khi những năm trước loại tội phạm này không xảy ra.



Công an bắt giữ 5 người Trung Quốc trốn lệnh truy nã tại Đà Nẵng. Ảnh: HH

Đáng lưu ý là các bị can bị khởi tố đều là người ngoại tỉnh, sử dụng phương thức cho vay với lãi suất cao để chiếm đoạt tài sản. Trong số 12 bị can bị khởi tố có 8 người Hải Phòng, ba người Hà Nội và một người Hải Dương.

Trong đó, điển hình là vụ án do cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố ngày 11-4 do Trương Vũ Hùng cầm đầu. Hùng cho 62 nạn nhân vay với lãi suất từ 182,5%/năm đến 243,33%/năm.

Tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực đất đai, ma túy tại các điểm vui chơi như quán bar, karaoke, nhà nghỉ… ngày càng tăng.

Đặc biệt, ông Sơn cũng cho hay người nước ngoài phạm tội ở Đà Nẵng thời gian qua phức tạp, nhiều.

Ông Sơn kiến nghị HĐND TP Đà Nẵng có biện pháp chỉ đạo các cơ quan hữu quan trên địa bàn TP tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với người nước ngoài đến Đà Nẵng bằng con đường du lịch hoặc du lịch trá hình để kinh doanh buôn bán (nhất là buôn bán các mặt hàng hải sản, nông sản…) để hoạt động tội phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan hữu quan trong công tác quản lý đất đai có biện pháp trong việc rà soát, quản lý đối với lĩnh vực bất động sản. Nhằm tránh các đối tượng hình thành băng nhóm lừa đảo có tổ chức, chiếm đoạt tài sản thông qua lĩnh vực này.

Ông cũng kiến nghị các quận, huyện có biện pháp rà soát, kiểm tra thực hiện đăng ký kinh doanh của các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, nhà nghỉ, khách sạn… tránh việc các đối tượng phạm tội lợi dụng những nơi này để thực hiện hành vi vi phạm và tội phạm về ma túy.