Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học vì mưa

Ngày 11-10, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng có văn bản về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học do ảnh hưởng của bão số 6.

Trước đó, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn TP được thông báo trở lại trường từ ngày 12-10 (thứ Hai).

Tuy nhiên, do mưa lớn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài, Sở GD&ĐT TP quyết định cho các em nghỉ học từ 12-10 đến khi có thông báo mới.



Mưa lớn khiến nhiều xã của Hòa Vang, TP Đà Nẵng bị ngập sâu. Ảnh: ĐT

Để đảm bảo an toàn và nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nhanh chóng tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra ngay khi lũ rút.

Ngoài ra, sở đề nghị các đơn vị báo cáo nhanh tình hình thiệt hại (nếu có) trước 16 giờ hàng ngày để tổng hợp.

Theo dự báo, từ nay đến ngày 13-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm.

Hiện mực nước trên sông Vu Gia đang xuống chậm, các sông thuộc TP Đà Nẵng đang dao động ở mức dưới báo động 2 (BĐ2).

Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục xuống chậm, lũ trên sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ dao động trên BĐ2. Mực nước trên các sông có khả năng như sau:

- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 8,50m- trên BĐ2: 0,50m.

- Sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ 2,10m- trên BĐ2: 0,10m.

Mực nước các hồ chứa hiện nay:

- Hồ chứa Hòa Trung: 41,20m/41,10m. Lượng mưa 19 giờ ngày 10-10 đến 5 giờ ngày 11-10: 18mm.

- Hồ chứa Đồng Nghệ: 32,20m/33,3m. Lượng mưa 19 giờ 00 ngày 10-10 đến 5 giờ ngày 11-10: 30mm.

Một số hồ vừa và nhỏ đã đầy. Các hồ thủy điện Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương tiếp tục xả tràn để vận hành đưa mức nước về dưới mực nước đón lũ.

Tại huyện Hòa Vang hiện có 9/11 xã bị ngập, trong đó nhiều thôn ở xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương ngập sâu. Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ tại các quận Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ.

Trước mắt, tại Đà Nẵng có ba người mất tích, một người bị thương do mưa lũ. 5 tàu cá của ngư dân gặp nạn, trong đó ba tàu bị chìm (đã cứu kịp thời thuyền viên), một tàu mất tích và một tàu đang mắc cạn tại vùng biển Nam Ô.