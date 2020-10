Đà Nẵng: Tổng lực chằng chống nhà cửa, đưa dân di tản

Chiều 27-10, các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng đang khẩn trương di dời dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi kiên cố trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền.



Người dân phường Hòa Xuân chuẩn bị đồ đạc di dời đến nơi an toàn. Ảnh: T.AN

Tại quận Cẩm Lệ, bà Hồ Thị Cẩm Nhung, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân, cho biết, phường có một khu vực trọng điểm là tổ 89 với 90 hộ và 361 nhân khẩu. Từ 9 giờ sáng nay, phường đã đến từng nhà, rà từng ngõ xóm yêu cầu nhân dân đến nơi an toàn.

Những người có nguyện vọng đến tránh bão ở nhà người thân, phường hỗ trợ phương tiện, cắt cử người đưa đến tận nơi. Còn những người khác sẽ được đưa về Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật để đảm bảo an toàn.



Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (áo tím) động viên bà con di dời đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Ảnh: T.AN

Đối với khu vực tái định cư, phường có hơn 300 hộ, chủ yếu là nhà cấp 4 sẽ di dời về nhà liền kề kiên cố bên cạnh.

“Người dân đều đã được gửi thông báo và yêu cầu cam kết phải di dời trước 15 giờ. Nếu không, phường sẽ cử lực lượng xuống đưa đến nơi an toàn. Tinh thần là đến nhà nào, đóng cửa nhà đó. Sau khi hoàn thành việc di dời, chúng tôi sẽ phong tỏa khu vực này. Lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân sẽ túc trực để đảm bảo người dân không tự ý trở về nhà”- bà Nhung nói.



UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) bố trí xe khách đưa bà con đến nơi an toàn. Ảnh: T.AN



Lực lượng chức năng phường hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: T.AN

Trong sáng nay, đoàn viên, thanh niên TP cũng được huy động để giúp dân chằng chống nhà cửa.



Đoàn viên, thanh niên phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) hỗ trợ dân chằng chắn nhà cửa. Ảnh: T.AN



Hiện công tác ứng phó với bão số 9 tại TP Đà Nẵng đang được triển khai hết sức khẩn trương. Ảnh: T.AN

Anh Nguyễn Nhớ Hoài, Phó Bí thư đoàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, trên địa bàn phường có hơn 100 hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn ở khu vực trọng yếu, đang giải tòa, cần nhiều hỗ trợ.

Để giúp bà con chủ động ứng phó với bão số 9, đoàn phường huy động 30 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

“Trong chiều nay, lực lượng đoàn viên, thanh niên phường sẽ hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn. Người dân ở khu liền kề Tân Trà sẽ di dời về Trường mầm non Tân Trà, bà con ở khu Đông Trà chuyển về Trường Tiểu học Lê Văn Hiến và một số cơ sở kiên cố để đảm bảo an toàn”- anh cho hay.