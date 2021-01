Đã tìm được người nhập cảnh trái phép ở quận Tân Phú

Người phụ nữ này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát thông báo truy tìm vào chiều 31-12.

Theo đó, người phụ nữ này đã cùng với hai phụ nữ khác nhập cảnh trái phép cùng lúc với nhóm 6 người đã được cách ly y tế (trong đó có 4 trường hợp nhiễm COVID-19 là BN 1440, 1451, 1452 và 1453).

Nhóm 3 người này đã có 1 người về Cà Mau bị phát hiện và đang được cách ly tại Cà Mau. 2 người di chuyển về TP.HCM thì sau đó 1 người đã đến khai báo y tế và được cách ly tại Tây Ninh. Người phụ nữ còn lại được cho là đã được xe đưa xuống quận Tân Phú.

Theo HCDC, trong tối 31-12, cơ quan chức năng quận Tân Phú đã truy tìm được người phụ nữ này và cho xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lần 1 của người phụ nữ này cho kết quả âm tính.



Một phần chung cư Sư Vạn Hạnh bị cách ly do có ca nhiễm COVID-19 đi cùng với người phụ nữ về quận Tân Phú. Ảnh: HL

Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực ở trọ của người phụ nữ này ở đường Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và xác định người này ở trọ cùng với 2 phụ nữ khác. Cả 3 đã được đưa về khu cách ly tập trung của quận. Tất cả 23 người tiếp xúc gần với người phụ nữ này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Như PLO.VN đã thông tin theo báo cáo của Công an tỉnh An Giang, ban đầu 3 phụ nữ này nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở tại xã Khánh Bình, huyện An Phú (An Giang) chung với nhóm của BN 1440. Cả ba được ông TVU lái xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10 BKS 67A-15173 đón.

Họ đi qua ấp Búng Nhỏ xã Khánh Bình, huyện An Phú đến chợ Đồng Ky, sau đó chạy thẳng quốc lộ 91B đến gần cầu Cồn Tiên, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì 1 phụ nữ xuống xe. Người này được ông U. giao cho người bạn là Th. chở về xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Tiếp đó, ông U. chở 2 phụ nữ còn lại qua phà Châu Giang, phà Mương Miễu để về TP.HCM. Hành trình đã đi qua Tân Hồng (Đồng Tháp) và Tân Hưng (Long An).

Khi ông U. chở 2 người đến TP.HCM có ghé chợ An Đông cho khách vô tiệm vàng đổi tiền và một người đã xuống xe tại đây. Người còn lại yêu cầu ông U. chở đến một nhà khách thứ 2 trong một con hẻm (không rõ đường đi, địa chỉ) - cách tiệm vàng khu vực chợ An Đông khoảng 6 km.

Hiện ông U. đã thực hiện cách ly tại huyện An Phú, kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.