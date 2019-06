Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu: Bộ trưởng GTVT trả lời còn tránh

Sáng 5-6, Bộ trưởng Bộ GTVT đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội xung quanh lĩnh vực quản lý.



ĐB Nghệ An chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) cho rằng hiện nay các dự án của ngành giao thông vận tải có nhiều tồn tại, trong đó có chậm tiến độ, đội vốn, chất lượng kém.

“Trách nhiệm cá nhân có truy đến cùng không, hay chỉ tập thể thôi?. Tôi muốn xử lý đến cùng trách nhiệm cá nhân để xảy ra tình trạng này?...”, ông Cầu chất vấn và nêu quan điểm.

Đối với tình trạng lái xe nghiện ma túy, uống rượu bia say gây tai nạn thảm khốc, ĐB Nguyễn Hữu Cầu hỏi: “Trách nhiệm của Bộ GTVT như thế nào, và giải pháp khắc phục trong thời gian tới ?”.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết vừa qua Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra các dự án mà báo chí, người dân phản ánh về chất lượng. Cùng với đó, Bộ phối hợp với Thanh tra các Bộ, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và cơ quan điều tra của Bộ Công an đang tiến hành xử lý.

Với những công trình chậm tiến độ do yếu tố khách quan như giải phóng mặt bằng, bố trí vốn chưa kịp thời, Bộ đã có những động thái kiểm điểm rút kinh nghiệm. Còn dự án do trách nhiệm chủ quan của các cơ quan có liên quan sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả chuyển hồ sơ qua cơ quan công an xử lý nghiêm.

Đối với các dự án đội vốn, đa số đều rơi vào dự án đường sắt đô thị. Nguyên nhân, do trượt giá (thống kê từ năm 2009-2013 trượt giá khoảng 49%), đổi mới công nghệ, thay đổi chủ trương, quy mô dự án…

Với những dự án đội vốn dư luận quan tâm, ông Thể khẳng định đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan điều tra vào cuộc kiểm tra. Những cá nhân, tổ chức nào vi phạm, chắc chắn sẽ bị xử theo pháp luật. “Chúng tôi ủng hộ chủ trương này…”, ông Thể nói.

Về trách nhiệm của Bộ, ông Thể cho rằng đã điều chỉnh một số giám đốc dự án và đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm từ hoàn thành tốt nhiệm vụ xuống hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, thanh tra và xử lý cán bộ.

Liên quan đến lái xe sử dụng ma túy, ông Thể thừa nhận có trách nhiệm của Bộ, trách nhiệm của doanh nghiệp, Sở GTVT.

Hiện Bộ GTVT đang tăng cường kiểm tra, yêu cầu các Sở GTVT chỉ đạo Thanh tra sở tiến hành thanh tra doanh nghiệp các đơn vị có sử dụng lái xe để bảo đảm chất lượng phương tiện cũng như tình trạng sử dụng lao động ở doanh nghiệp, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của lái xe.

Bộ đã chỉ đạo Tổng Cục đường bộ và phối hợp với địa phương đi thanh tra trọng điểm một số doanh nghiệp. Điều này góp phần bảo đảm giao thông trật tự, an toàn xã hội. “Nhưng cũng mong nhận được nhiều thông tin của ĐBQH, báo chí. Những thông tin nhận được thì Bộ sẽ cho kiểm tra, rà soát…”, ông Thể nói.

Chưa đồng tình, ĐB Nguyễn Hữu Cầu cho rằng Bộ trưởng trả lời còn tránh, không chỉ có năm dự án đường sắt đội vốn mà có nhiều dự án đội vốn rất lớn.

ĐB dẫn chứng dự án đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh với 6 lần điều chỉnh và tăng mức đầu tư 3.956 tỉ đồng, dự án hệ thống Thủy lợi ở Ninh Thuận điều chỉnh 3 lần tăng 2.687 tỉ đồng…

“Đề nghị Bộ trưởng xem lại. Quan điểm của tôi là quy trách nhiệm đến cùng của những cá nhân nào gây thất thoát, lãng phí này để xử lý nghiêm, răn đe phòng ngừa cho các dự án sau…”, ông Cầu nêu quan điểm.

Đáp lại, Bộ trưởng khẳng định ba dự án mà ĐB phản ánh có hai dự án do địa phương quản lý. Những dự án vượt tổng mức đầu tư với số lượng lớn, đã được thể hiện ở báo cáo kiểm toán. Bộ GTVT, các bộ làm chủ đầu tư, các địa phương căn cứ theo kết quả kiểm toán để rà soát và xử lý nghiêm cá nhân nếu do chủ quan mà vi phạm.

“Chúng tôi tiếp thu ý kiến của ĐB Nguyễn Hữu Cầu…”, Bộ trưởng thể nói.