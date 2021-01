Đại hội XIII: Công tác dẫn đoàn ngày đầu an toàn

Chiều 25-1, Cục CSGT Bộ Công an có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng.



Theo đó, công tác dẫn đoàn, đảm bảo an toàn giao thông tại Đại hội XIII diễn ra an toàn, thuận lợi, không có sự cố.



Lực lượng CSGT triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ sáng sớm. Ảnh: VŨ ĐIỆP

Trong sáng nay, bắt đầu từ 5 giờ sáng, lực lượng CSGT đồng loạt triển khai lực lượng tới các điểm tập kết để thực hiện nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn đại biểu tham dự các hoạt động trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Trên các tuyến phố thủ đô, CSGT và các lực lượng khác bám sát mặt đường thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông, cấm và hạn chế các phương tiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đoàn xe ưu tiên.



Cục trưởng CSGT Nguyễn Văn Trung (giữa) động viên, khích lệ tinh thần các điểm, chốt CSGT làm nhiệm vụ dẫn đoàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Đại hội XIII. Ảnh: VŨ ĐIỆP

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT trực tiếp tới động viên, khích lệ tinh thần các điểm, chốt CSGT làm nhiệm vụ dẫn đoàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Đại hội XIII.

Cục trưởng yêu cầu các cán bộ chiến sỹ kiên quyết không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào dù là nhỏ nhất trong thời gian diễn ra Đại hội.

Tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – nơi tổ chức Đại hội XIII, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung động viên từng kíp dẫn, trao đổi những kinh nghiệm trong buổi sáng đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, để đảm bảo đón dẫn tuyệt đối an toàn các đoàn đại biểu trong những ngày tiếp theo.

Đối với bộ phận thường trực bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, Cục trưởng CSGT yêu cầu tiếp tục chủ động trước mọi tình huống, đảm bảo an toàn tuyến dẫn an toàn, duy trì nghiêm chế độ trực ban… Mục tiêu lớn nhất là phải đảm bảo giao thông được thông suốt, phải chủ động, linh hoạt khi xử lý các tình huống.

Trong ngày 25-1, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 19 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 28 vụ, làm chết 13 người, bị thương 19. Về kết quả thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tính riêng trên đường bộ, CSGT tại 63 địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.587 trường hợp vi phạm; phạt tiền 7,6 tỉ đồng. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ 99 xe ô tô, 1.381 xe mô tô; tước 697 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 732 trường hợp, vi phạm quy định về ma túy 7 trường hợp. Riêng các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (thuộc Cục CSGT) kiểm tra, phát hiện xử lý 41 trường hợp vi phạm, phạt tiền 122 triệu đồng, tước 21 GPLX.