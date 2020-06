Đại tá Rah Lan Lâm làm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Chiều 29-6, tại Gia Lai, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Rah Lan Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.



Đại tá Rah Lan Lâm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: NP

Thiếu tướng Lê Tấn Tới bày tỏ sự tin tưởng, ở cương vị mới, đại tá Rah Lan Lâm sẽ phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo, vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Đại tá Rah Lan Lâm sinh năm 1965, quê Chư Pưh, Gia Lai. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phụ trách lĩnh vực an ninh, Trưởng Công an huyện Ia Pa, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03)…

Dịp này, Bộ Công an cũng công bố quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Trong sáng 29-6, Bộ Công an cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận công tác, giữ chức giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thay Thiếu tướng Phan Văn Thanh chờ nghỉ hưu.