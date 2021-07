Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Kim Hà giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 16-7-2021.

Năm 2020, Đại tá Vũ Kim Hà được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Ngày 11-5, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm chức vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 giới thiệu danh sách nhân sự cụ thể là Đại tá Vũ Kim Hà, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 được đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu thay Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu.