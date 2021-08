Sinh thời, GS Trần Văn Giàu nói rằng lịch sử của dân tộc sau này sẽ luôn nhắc đến hai tên tuổi lớn là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhân vật toàn tài trên nhiều lĩnh vực. Đại tướng được suy tôn là người anh Cả của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (VN), người đã thực hiện xuất sắc chỉ đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và lãnh đạo QĐND VN.

“Vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất”

Công lao và cống hiến xuất sắc, nổi bật nhất của Đại tướng với dân tộc và đất nước thể hiện rõ nét và đầy đủ nhất là trên lĩnh vực quân sự. Bằng tài năng quân sự bẩm sinh, Đại tướng đã có những chiến công hiển hách cho QĐND VN.

Trong lòng Nhân dân VN và bạn bè quốc tế, Đại tướng là một trong những danh tướng tài năng nhất của thế kỷ 20. Là một nhà chiến lược quân sự thiên tài, Đại tướng là cha đẻ của chiến lược, chiến thuật và nghệ thuật quân sự VN trong thời đại Hồ Chí Minh với chiến tranh nhân dân độc đáo. Thượng tướng, GS Hoàng Minh Thảo, nguyên Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao, đánh giá về ông: “Võ Nguyên Giáp là bậc thầy về cách đánh. Ông luôn tìm ra cách đánh độc đáo và sáng tạo, vừa đảm bảo thắng lợi cao nhất cho trận đánh vừa hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho tướng sĩ. Ông là vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất…”.

Không những là một nhà quân sự thiên tài, ông còn là nhà chính trị đầy bản lĩnh, một nhà giáo, một nhà hoạt động xã hội và nhân văn lớn. Một nhà giáo nghỉ hưu ở phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) đã kính tặng Đại tướng đôi câu đối khát quát đầy đủ nhất về cuộc đời ông: “Văn lo vận nước Văn thành Võ/ Võ thấu lòng dân Võ hóa Văn”. GS Đặng Bích Hà, phu nhân của Đại tướng, cho rằng đã có rất nhiều bài viết, câu đối về Đại tướng song đôi câu đối này đã khái quát đầy đủ nhất cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan phòng truyền thống Đại tướng

Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng. Ảnh: TTXVN

Trong lời điếu tại lễ quốc tang của Đại tướng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đánh giá cao công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND suy tôn đồng chí là anh Cả của QĐND VN. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in đậm trong lòng Nhân dân, là vị tướng của Nhân dân, mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc”.

“Tôi hân hạnh được làm kẻ chiến bại trước tướng Giáp”

Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với những chiến công hiển hách của dân tộc VN trong thế kỷ 20, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954.

Trên thế giới, Đại tướng được tôn vinh là một vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự của thế giới. Tướng Christian de Castries, người chỉ huy cao nhất của quân đội Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ, khi bại trận đã tâm phục khẩu phục rằng: “Tôi thừa nhận tướng Giáp rất sành sỏi binh nghiệp và khôn ngoan hơn, tài giỏi hơn tôi đã đành, mà còn hơn cả tướng Cogny và tướng Navarre. Tôi hân hạnh được làm đối thủ của tướng Giáp, được làm kẻ chiến bại trực tiếp của một người tài giỏi như tướng Giáp. Tôi ngưỡng mộ và kính phục ông”...

Đại tướng được các học giả phương Tây tôn vinh là bậc thầy quân sự VN. Ducan Townson, tác giả cuốn Những vị tướng lừng danh, xuất bản ở London (Anh), đánh giá: “Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua”.

Westmoreland, tướng Mỹ trong chiến tranh VN, đánh giá: “Ông Giáp có tất cả đức tính của một thống soái quân sự lớn, đó là sự quả đoán, tính kiên quyết, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung suy nghĩ và hành động, trí thông minh”.

Nhà sử học quân sự Mỹ Cecil Curay trong tác phẩm Chiến thắng bằng mọi giá đã đánh giá: “Ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất của tất cả thời đại”.

Nhà báo, nhà sử học nổi tiếng Bernard Fall, người chuyên viết về chiến tranh VN, đã đánh giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong một tương lai có thể thấy trước, phương Tây chưa thể đào tạo được một vị tướng nào sánh kịp với Võ Nguyên Giáp”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 – 4-10-2013) có tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn. Ông sinh ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. Đại tướng là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ một thầy giáo dạy lịch sử trở thành Đại tướng, Tổng tư lệnh. Ông là đại tướng đầu tiên của quân đội ta. Tên tuổi và sự nghiệp của ông không chỉ được khắc ghi trong lịch sử dân tộc mà còn lừng danh thế giới và luôn ngời sáng mãi trong lòng dân...

Khắc sâu trong lòng Nhân dân

Là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhà sử học, bởi vậy ngay lúc đương thời, Võ Nguyên Giáp đã sớm nghiên cứu và viết về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại tướng chính là một trong những người đầu tiên đề xuất đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống để trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trong những giờ khắc khó khăn của cuộc đời mình, ông luôn tin tưởng tuyệt đối vào người thầy Hồ Chí Minh, tin vào con đường mà dân tộc phải đi, đó là con đường theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tin vào Nhân dân mình, tin vào sự công bằng của lịch sử. Tên tuổi, cuộc đời và những cống hiến vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho dân tộc và đất nước đã trở thành niềm tự hào, niềm kiêu hãnh không chỉ của Nhân dân VN mà còn trở thành thần tượng của các dân tộc trên thế giới.

Ông là một vị tướng văn võ song toàn, uy tín cao vợi. Bằng chính cuộc đời cao đẹp của mình, với những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho dân tộc và đất nước, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được khắc sâu trong lòng Nhân dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chỗ dựa tinh thần, là nơi gửi gắm niềm tin của Nhân dân, cán bộ, đảng viên khi còn sống và cả khi đã qua đời. Cuộc đời ông đúng như những câu thơ mà các tác giả Sơn Tùng - Hoàng Kính đã đề tặng: “Trọn đời vì nước vì dân/ Là thầy là tướng nghĩa nhân làm đầu/ Võ Văn Nguyên Giáp song toàn/ Như thần thấu suốt nhân gian cõi lòng”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng Ngày 24-8, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 – 25-8-2021), Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức buổi tọa đàm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng”. Tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê nhấn mạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng VN. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với sự ra đời của QĐND VN anh hùng và thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Đại tướng luôn sáng ngời tinh thần cách mạng, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân; những phẩm chất nhân cách của nhà văn hóa lớn; tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng; liêm khiết, giản dị, khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết, sống có tình nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào. Đại tướng còn là nhà lãnh đạo đức độ, tài năng; nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc; chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tụy, hy sinh, phấn đấu phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân, phục vụ đất nước. Đối với Cao Bằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành tình cảm đặc biệt sâu nặng. Từ sau ngày miền Nam giải phóng năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã năm lần trở lại thăm Cao Bằng. Với lòng biết ơn và tình cảm đối với Đại tướng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn một lòng theo Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng. • Trước đó, ngày 22-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh Cả của QĐND VN, vị tướng huyền thoại của dân tộc VN, vị tướng lừng danh thế giới. Chủ tịch nước và đoàn tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn đối với Đại tướng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc VN. PV