Đắk Lắk: Số vụ tham nhũng thanh tra chuyển công an ít

Lại phát hiện phá rừng quy mô lớn ở Đắk Lắk Ngày 18-12, Công an kinh tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện M’Đrắk khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 819A (thuộc xã Cư San, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk). Trước đó, từ nguồn tin của người dân, công an đã phát hiện một nhóm lâm tặc dùng cưa máy phá rừng. Công an phát hiện bãi tập kết gỗ lớn thuộc địa phận xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) và lán trại có 10 người (đều trú thị xã Ninh Hòa) đang ở. Những người này thừa nhận họ khai thác gỗ, xẻ hộp và dùng xe độ chế để vận chuyển gỗ ở M’Đrắk. Bước đầu công an làm rõ hai người cầm đầu là Nguyễn Phước Khánh, Nguyễn Khắc Lợi. Trước đó rừng đặc dụng Nam Kar (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) bị phá nghiêm trọng và vụ này cơ quan chức năng đang xử lý những người liên quan. TRƯỜNG - HẢI