Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện lớn năm 2020

“Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức phức tạp hơn so với năm 2019, đặt ra cho toàn lực lượng công an nói chung, văn phòng nói riêng những nhiệm vụ hết sức nặng nề, yêu cầu phải cao hơn, chất lượng hơn”. Trang web Bộ Công an dẫn lời Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy công an trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết như trên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của văn phòng bộ, ngày 6-2.



Theo thứ trưởng, Đảng ủy công an trung ương, lãnh đạo bộ xác định văn phòng là “địa chỉ đỏ” để giao nhiệm vụ, để chỉ đạo, điều phối các mặt công tác công an đảm bảo thông suốt, thống nhất, hiệu quả. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ văn phòng phải tiếp tục đề cao trách nhiệm, chủ động nêu gương và không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu trong điều kiện triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, văn phòng phải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, kết nối với các bộ, ban, ngành có liên quan để trao đổi thông tin, thống nhất phân tích, đánh giá, dự báo tình hình. Từ đó đề xuất các chủ trương, chiến lược trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Cùng với đó, thực hiện tốt chức năng người phát ngôn của Bộ Công an; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí và nhân dân về tình hình và các chủ trương, chính sách, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. “Tập trung tham mưu với lãnh đạo bộ chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2020, nhất là các hoạt động liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoạt động năm ASEAN, ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc…” - Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.