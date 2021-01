Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIII của Đảng

Đến cuối ngày 20-1, các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chuẩn bị xong về lực lượng, vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện sẵn sàng triển khai bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Các lực lượng ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Quân đội nắm chắc vùng trời, vùng biển, không gian mạng

Ngày 20-1, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ phục vụ Đại hội XIII.

Theo Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu), đến ngày 20-1, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch bảo vệ đại hội và bổ sung các phương tiện tác chiến, phương án bảo vệ.

Cạnh đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác, chuẩn bị đầy đủ quân số, vũ khí trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Cùng lúc, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội cũng đã tổ chức hội nghị hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội. Cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô được giao nhiệm vụ đã chủ động hiệp đồng với các cơ quan chức năng tổ chức nghiên cứu địa hình, trinh sát các mục tiêu theo nhiệm vụ được phân công; luyện tập thuần thục các phương án bảo vệ.

Thượng tướng, Thứ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu cùng với tiếp tục tổ chức kiểm tra luyện tập các phương án và công tác chuẩn bị của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ đại hội, các cơ quan, đơn vị tập trung theo dõi nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cả nước để kịp thời tham mưu cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu kịp thời xử trí các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Chú trọng tổ chức huấn luyện, luyện tập xử trí các tình huống; phòng, chống cháy nổ, kho tàng, doanh trại; kỹ năng sử dụng các trang bị, khí tài hiện đại; tổ chức nghiên cứu địa hình khu vực diễn ra các hoạt động của đại hội; các khu vực bố trí nơi ăn nghỉ, các trục đường cơ động của các đoàn đại biểu để thống nhất, phối hợp xử lý các tình huống xảy ra.

Các lực lượng, các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ những thông tin xấu độc…

Công an Hà Nội: Trực chiến 100% quân số

Sáng cùng ngày, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ triển khai và ra quân thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự Đại hội XIII của Đảng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đến ngày 20-1, Công an TP đã phân công nhiệm vụ đến tất cả đơn vị trực thuộc tăng cường mọi biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách và tổ chức trực chiến 100% quân số trong thời gian diễn ra đại hội.

Tại buổi lễ, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đề nghị Công an TP chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của TP. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho đại hội diễn ra thành công.

Cạnh đó, ông Chu Ngọc Anh chỉ đạo Công an TP cần tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác, tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân. “Trong khi làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ công an phải có văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân... Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an thủ đô” - Chủ tịch Chu Ngọc Anh lưu ý.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đề nghị Công an TP Hà Nội tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động chống phá đại hội của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Cùng với đó, Công an TP cần tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND TP giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện. Chủ động phương án xử lý, ngăn chặn từ sớm các hoạt động tập trung đông người, kiên quyết không để xảy ra khiếu kiện tụ tập tại nơi diễn ra các hoạt động của đại hội, địa điểm đại biểu lưu trú…

Cảnh vệ không để sơ suất, tập trung bảo vệ yếu nhân Trước đó, ngày 19-1, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức lễ ra quân bảo vệ Đại hội XIII.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, ngay từ năm 2018, đơn vị đã khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII. Trong đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức nắm tình hình, đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố tác động đến công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác cảnh vệ nói riêng. Tại lễ ra quân, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phải luôn đặt yếu tố tinh thần, sự dũng cảm và quyết tâm chính trị ở trạng thái cao nhất; hết sức cẩn trọng, chu đáo, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất. Cũng tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức diễu hành phương tiện, biểu diễn võ thuật và nội khí công phá, diễn tập xử lý một số tình huống tập trung gây rối an ninh trật tự, bảo vệ yếu nhân.