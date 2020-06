Đang cháy rừng, lửa bốc lên ngùn ngụt bên quốc lô 1A

Lúc 22 giờ đêm 29-6, hành chục ha rừng đang bốc cháy dữ dội ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Ai đi trên quốc lộ 1A đều thấy lửa đang cháy đỏ rực ở cánh rừng gần đường và khu dân cư.



Chiều 29-6, xảy ra cháy rừng ở xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Ảnh: Đ.L

Theo người dân, tối 29-5, lửa bất ngờ bốc lên từ rừng thông hàng chục năm tuổi ở xóm 5 (xã Diễn An) rồi cháy lan nhanh. Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường tham gia dập lửa cứu rừng.

Tuy nhiên, do thời tiết ở Nghệ An đang nóng oi bức nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Người dân đang lo lửa cháy lan xuống sát nhà và các cây xăng…

Trước đó, chiều 29-6, rừng thông và rừng tràm ở xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu) bùng cháy trở lại sau một ngày được dập tắt.



Tối 29-6, lại xảy ra cháy rừng ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Ảnh: PC.

Như đã đưa tin, vụ cháy rừng phòng hộ và rừng trồng bắt nguồn từ xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) ngày 27-6. Sau đó, đám cháy lan rộng sang xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu. Chiều tối 27-6, ở xã Diễn Lợi cũng xảy ra cháy rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Sau khi vụ cháy rừng ở xã Diễn Lợi được khống chế thì đến tối 28-6 lại bùng phát trở lại.

Hơn 1.000 người gồm lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An và Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Công an huyện Diễn Châu, Ban chỉ huy quân sự Diễn Châu, Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu, Đồn Biên phòng Diễn Thành (huyện Diễn Châu)… cùng người dân đến hiện trường dập lửa và làm đường băng cản lửa.

Sau khi khống chế được vụ cháy rừng ở xã Diễn Phú thì nay lại xảy ra cháy rừng ở xã Diễn An.