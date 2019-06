Đang giải cứu gần 400 người Việt bị bán sang nước ngoài

“Thời gian qua tình trạng mua bán người xảy ra khắp cả nước. Theo báo cáo của Bộ Công an, đến cuối năm 2018 còn 519 người là nạn nhân mua bán người chưa được giải cứu. Vậy, đến nay ngành đã giải cứu được bao nhiêu người, cơ quan nào chịu trách nhiệm nếu không giải cứu được?”.

Đó là câu hỏi của ĐB Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) gửi tới Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn, sáng 4-6.



ĐB Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm.

Trả lời câu hỏi này, ông Tô Lâm xác nhận hiện còn 385 nạn nhân cần được giải cứu, số lượng trên là rất lớn. Ngành công an đang hợp tác với các nước để giải cứu các nạn nhân một cách tốt nhất.

Để khắc phục tình trạng mua bán người, Bộ trưởng công an khẳng định phải nâng cao tuyên truyền, nhận thức cho nhóm đối tượng có nguy cơ mua bán như người dân tộc thiểu số, phụ nữ chuẩn bị lấy chồng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh; tăng cường nghiệp vụ phát hiện đấu tranh xử lý các đường dây mua, bán người. “Tiếp đó là hợp tác quốc tế để đấu tranh, xử lý tình trạng mua bán người, đặc biệt với các nước sát biên giới…”, ông Tô lâm giải đáp.

Tiếp đó, ĐB Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên) chất vấn việc hiện nay số liệu thống kê người chết vì tai nạn giao thông giữa Công an và Bộ Y tế đang có độ “vênh”. Theo đó, số liệu của Bộ Công an chỉ bằng 1/2 so với Bộ Y tế và 1/3 so với Tổ chức Y tế thế giới. “Đề nghị Bộ trưởng giải trình…”, ĐB nói.

Trả lời, Bộ trưởng Tô Lâm thừa nhận số người chết do tai nạn giao thông giữa Bộ Công an và Bộ Y tế có độ “vênh” vì thời điểm thống kê khác nhau. Công an thống kê số nạn nhân tử vong tại hiện trường còn Bộ Y tế thống kê cả những trường hợp đưa vào viện cấp cứu nhưng không cứu chữa được mà tử vong sau đó.

Chưa hài lòng với câu trả lời của Bộ trưởng, ĐB Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp), cho rằng cần điều chỉnh hướng thống kê cho sát thực tế mới đưa ra các chính sách phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau đó cho rằng việc này có trách nhiệm của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nữa…