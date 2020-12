Dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ dâng hương tại Nhà Văn hóa Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: NM

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch,... cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước và địa phương.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hòa, còn gọi là Chín Hòa, Sáu Nam), sinh 1-12-1920 tại làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế; quê quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân.

Ông là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ dâng hương là Lễ kỷ niệm, triển lãm chuyên đề "Chủ tịch nước Lê Đức Anh - thân thế và sự nghiệp"...