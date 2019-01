Đảng xây dựng niềm tin ngang tầm trọng trách

Cảm nhận của người dân

Phát huy tinh thần chống tham nhũng không có “vùng cấm” Năm 2018, dư luận xôn xao với các đại án liên quan đến ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng hàng loạt đồng phạm bị đưa ra xét xử. Sau đó, vụ án đánh bạc ngàn tỉ qua mạng liên quan đến cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa bị TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử trong tháng 11 vừa qua là ví dụ điển hình. Mới đây nhất, vụ xét xử hai cựu thứ trưởng Bộ Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”. Kể ra để thấy việc xử phạt một loạt cán bộ sai phạm đó là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Lâu nay người dân vẫn nghĩ rằng cứ đụng đến những đối tượng là cán bộ trong quân đội, công an, những ngành mà bấy lâu dư luận vẫn e ngại vì sẽ khó “đụng tay”, khó mà xử lý. Nhưng qua hàng loạt vụ trên mới thấy rõ rằng đã không có “vùng cấm” nào nữa, không có ngoại lệ nào nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chung quy lại thì do cán bộ chúng ta đã không thể giữ được sự trong sáng của mình, sa chân vào vòng cám dỗ của quyền lực, tiền bạc. Một thực tế đặt ra là rõ ràng nếu không tự trui rèn mình, không tự tu dưỡng đạo đức thì sẽ dễ bị tha hóa biết nhường nào. Người cán bộ không chỉ phấn đấu, hoàn thiện mình ngày một ngày hai là được mà là cả quá trình dài lâu. Một phút mềm lòng, họ không chỉ làm hại mình mà còn thiệt hại cho cả đất nước. Tôi rất hoan nghênh tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng không có “vùng cấm” và hy vọng trong những năm tới các cấp lãnh đạo cũng hãy thẳng tay như vậy, phá tan mọi rào cản đó để trừng trị đích đáng những người làm sai. Đừng nấn ná thêm nữa, đừng do dự thêm nữa khi họ đang khiến đất nước rơi vào khó khăn. Ông NGUYỄN THANH TÀI, quận Thủ Đức, TP.HCM Dân cần người lãnh đạo tử tế để làm gương Lâu nay cứ mỗi lần xử lý cán bộ sai phạm, người ta hay bảo do công tác quản lý chưa nghiêm, còn buông lỏng, còn sơ sài. Nhưng tôi luôn nghĩ cái gốc trước tiên là do bản thân mỗi người. Khi đã được chọn làm lãnh đạo thì phải luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để lo cho dân, cho nước. Và trong thời đại hiện nay, tôi nghĩ người lãnh đạo cũng cần thêm nhiều sự tử tế để làm gương cho cấp dưới, cho người dân. Là người tử tế, tự khắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiền tài, danh vọng, rơi vào vòng xoáy tham nhũng. Muốn dân thương, dân tin, dân quý thì hãy tử tế. Tử tế trong cách cư xử với dân, với đồng nghiệp và bất kỳ ai. Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ làm gương cho người dân chúng tôi rồi, hãy nói ít làm nhiều, hạn chế hô khẩu hiệu.

Quyết tâm xử lý tham nhũng của Đảng đã tạo ra niềm tin trong nhân dân. Ảnh: HTD Nếu tử tế, họ sẽ không phạm sai lầm, làm thất thoát tiền của dân, của Nhà nước. Nếu tử tế, họ sẽ không tiếp tay cho những kẻ xấu bòn rút đất nước. Mỗi cán bộ nếu giữ được sự tử tế đó cho mình thì tự khắc người dân chúng tôi sẽ có niềm tin, lấy đó làm gương để mà hoàn thiện mình hơn. Mong rằng sau này mỗi khi đến phường, quận hay cơ quan chính quyền nào khác, chúng tôi sẽ luôn gặp được những con người tử tế không chỉ trong giao tiếp mà còn ở chính nhân cách của họ. Ông NGUYỄN PHÚC, quận Thủ Đức, TP.HCM Mỗi cán bộ hãy tự soi lại chính mình Trong năm 2018, nhiều cán bộ, thậm chí là cán bộ cấp cao sai phạm đã bị kỷ luật và đưa ra xử lý hình sự. Việc xử lý mạnh mẽ đó chứng tỏ chúng ta đã mạnh tay nói thẳng với quan tham và nạn tham nhũng. Điều này nhân dân rất hoan nghênh. Nhưng người dân cũng muốn biết sau khi đã xử lý thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo để phòng, chống có hiệu quả căn bệnh này. Tất nhiên người dân chúng tôi không muốn nghe đi nghe lại mãi câu nói “sẽ rút kinh nghiệm” khi để xảy ra sai phạm. Có tâm, có tầm và có tài là những yếu tố cần thiết của một người cán bộ. Nhưng hãy nhìn vào thực tế xem cán bộ ta có tài đó chứ nhưng dường như cái tâm chưa đủ, cái tầm thì còn thiếu; chỉ vì lợi ích riêng mình mà hại dân, hại nước. Tôi nghĩ trước nhất, tự bản thân mỗi cán bộ hãy tự soi lại mình đi đã. Đâu là lối đi và đâu là hẻm cụt, các anh hoàn toàn có đủ nhận thức để nhận ra điều đó. Với các cán bộ sai phạm, tự các anh đưa mình vào vòng lao lý, tự các anh đánh sập niềm tin mà người dân dành cho các anh thôi chứ có ai đâu. Tiếp đó, các cấp, các ngành có liên quan hãy xem lại công tác quản lý cán bộ, cơ chế của chúng ta ra làm sao mà để xảy ra hàng loạt vi phạm trong thời gian dài như thế. Hỏi dân chúng tôi có đau không, tôi nói là có chứ. Sao mà không đau cho được. Một cán bộ sai phạm, chúng ta vừa mất tài sản vừa mất cả con người, cả lòng tin của chúng ta kia mà. Tôi chỉ mong là sau hàng loạt sự vụ xử lý các sai phạm của cán bộ trong thời gian vừa qua, tự thân mỗi cán bộ hãy xem lại bản thân mình trước, tự nhắc mình hãy vững tâm, vững tinh thần trước mọi cám dỗ. Chúng tôi cần người có đạo đức, có cái tâm trong sáng, gần gũi với dân chứ không phải là một cán bộ chỉ khư khư với lợi ích của mình. Bà LÊ THỊ QUỲNH NI, quận 9, TP.HCM THANH TUYỀN ghi