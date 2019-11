Danh tính 39 nạn nhân tử vong ở Anh

Danh tính 39 nạn nhân: 1. Cao Tiến Dũng; quê quán: Nghệ An

2. Lê Văn Hà; quê quán: Nghệ An

3. Nguyễn Văn Hiệp; quê quán: Nghệ An

4. Hoàng Văn Hợi; quê quán: Nghệ An

5. Nguyễn Văn Hùng; quê quán: Nghệ An

6. Trần Hải Lộc; quê quán: Nghệ An

7. Võ Ngọc Nam; quê quán: Nghệ An

8. Trần Thị Ngọc; quê quán: Nghệ An

9. Bùi Thị Nhung; quê quán: Nghệ An

10. Trần Thị Mai Nhung; quê quán: Nghệ An

11. Phạm Thị Ngọc Oanh; quê quán: Nghệ An

12. Nguyễn Minh Quang; quê quán: Nghệ An

13. Nguyễn Trọng Thái; quê quán: Nghệ An

14. Cao Huy Thành; quê quán: Nghệ An

15. Lê Ngọc Thành; quê quán: Nghệ An

16. Trần Thị Thơ; quê quán: Nghệ An

17. Hoàng Văn Tiếp; quê quán: Nghệ An

18. Nguyễn Đình Tứ; quê quán: Nghệ An

19. Nguyễn Thọ Tuân; quê quán: Nghệ An

20. Đặng Hữu Tuyên; quê quán: Nghệ An

21. Nguyễn Thị Vân; quê quán: Nghệ An.

22. Phạm Thị Trà My; quê quán: Hà Tĩnh

23. Võ Nhân Du; quê quán: Hà Tĩnh

24. Nguyễn Đình Lượng; quê quán: Hà Tĩnh

25. Trần Khánh Thọ; quê quán: Hà Tĩnh

26. Bùi Phan Thắng; quê quán: Hà Tĩnh

27. Nguyễn Huy Phong; quê quán: Hà Tĩnh

28. Nguyễn Văn Nhân; quê quán: Hà Tĩnh

29. Võ Văn Linh; quê quán: Hà Tĩnh

30. Trần Mạnh Hùng; quê quán: Hà Tĩnh

31. Nguyễn Huy Hùng; quê quán: Hà Tĩnh

32. Nguyễn Ngọc Hà; quê quán: Quảng Bình

33. Dương Minh Tuấn; quê quán: Quảng Bình

34. Nguyễn Tiến Dũng; quê quán: Quảng Bình

35. Trần Ngọc Hiếu; quê quán: Hải Dương

36. Đinh Đình Bình; quê quán: Hải Phòng

37. Đinh Đình Thái Quyền: quê quán: Hải Phòng

38. Phan Thị Thanh; quê quán: Hải Phòng

39. Nguyễn Bá Vũ Hùng: Thừa Thiên - Huế