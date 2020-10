Danh tính 5 người chết và mất tích trong mưa lũ ở Nghệ An

Chiều 30-10, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TNKN Nghệ An đã có báo cáo nhanh về công tác triển khai, ứng phó với mưa lớn và hoàn lưu cơn bão số 9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Nhà người dân ở xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị ngập sâu. Ảnh: VĂN TỊNH.

Từ ngày 28 đến 31-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh, nên ở Nghệ An xảy ra một đợt mưa tô đến rất to, có nơi đặc biệt to.

Mưa lớn đã làm các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 39 vị trí ngập lụt ách tắc giao thông và tỉnh lộ có 12 vị trí ngập.



Ca no của lực lượng quân sự tỉnh Nghệ An đi cứu dân ở huyện Đô Lương dưới mưa lũ. Ảnh: ĐẮC DŨNG.

Đến nay ở Nghệ An có hơn 12.600 nhà bị ngập, 29 xóm bị cô lập, 22 xóm bị chia cắt, 117 xóm bị ngập lụ; gần 3.000 hộ dân phải di dời lo lụt ngập và sạt lở đất. Có một ngôi nhà của dân bị sập đổ, 74 nhà bị hỏng một phần, 820 ngôi nhà của dân bị ảnh hưởng sạt lở đất.

Có 9 điểm trường ở Nghệ An bị ngập lụt, học sinh đang phải nghỉ học ở nhà. Hơn 835 ha lúa và 9.150 ha ngôi và rau màu các loại, 5.000 ha ngô của người dân bị ngập chìm trong nước lũ.



Lũ lên nhanh khiến nhiều người dân ở phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) bị ngập sâu, không kịp trở tay. Ảnh: ĐẮC LAM.

Trong ngày 30-30, trên địa bàn Nghệ An có 2 trẻ em bị đuối nước chết trong lũ và 3 người đang mất tích.