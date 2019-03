Dấu mốc mới quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Triều Tiên

Việt Nam ủng hộ Triều Tiên phát triển kinh tế

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đang ở thăm VN. Thủ tướng chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức VN; đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Triều Tiên đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế, nhất là việc triển khai “Chiến lược năm năm phát triển kinh tế quốc gia (2016-2020)”; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do Chủ tịch Kim Jong-un đứng đầu, nhân dân Triều Tiên sẽ sớm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng Triều Tiên thành một quốc gia giàu mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: VGP Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn coi trọng và mong muốn củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với đảng, nhà nước và nhân dân Triều Tiên; VN ủng hộ Triều Tiên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân; Chính phủ và nhân dân VN sẵn sàng cùng chính phủ và nhân dân Triều Tiên nghiên cứu thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với các quy định và cam kết quốc tế của mỗi nước; sẵn sàng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Thủ tướng khẳng định: Là người bạn thân thiết và chân thành của nhân dân Triều Tiên, VN nhất quán ủng hộ một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hoan nghênh các nỗ lực của Triều Tiên và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh lần hai ở Hà Nội, Thủ tướng bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình các vấn đề liên quan; nhấn mạnh trong khả năng của mình, VN đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ, đóng góp tích cực vào tiến trình đó. Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn trong xây dựng đất nước và phát triển kinh tế-xã hội mà nhân dân VN đạt được trong thời gian qua; khẳng định lập trường nhất quán của đảng, chính phủ Triều Tiên là tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và dày công vun đắp; bày tỏ sự tin tưởng đưa quan hệ lên tầm cao mới; mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực trên cơ sở nhu cầu và tiềm năng của hai nước, phù hợp với sự phát triển của tình hình mới. Chủ tịch Kim Jong-un đánh giá cao vai trò, vị thế quan trọng của VN trên trường quốc tế; cám ơn sự tiếp đón trọng thị, thân tình, chu đáo của lãnh đạo, nhân dân VN và những nỗ lực tích cực của VN cho hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ lần thứ hai vừa qua. Cũng trong chiều 1-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến ông Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên. (Theo chinhphu.vn)