Đề nghị cho ra khỏi ngành trưởng phòng Cảnh sát kinh tế

Đây là đề nghị của Công an tỉnh Lai Châu gửi Bộ Công an về trường hợp Thượng tá Thái Đình Hoài - Trưởng phòng cảnh sát kinh tế - người có liên quan tới nghi vấn dùng bằng giả được báo chí phản ánh nhiều ngày qua.



Cùng với đó, Công an tỉnh Lai Châu sẽ hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu có hình thức kỷ luật cao nhất về mặt Đảng đối với ông Hoài.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngay khi nhận được tố cáo về việc ông Hoài sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Hoài.

Kết quả xác minh tại Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho thấy danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp THPT năm 1994 không có tên ông Thái Đình Hoài, bản sao bằng tốt nghiệp tại phòng tổ chức cán bộ cũng như hồ sơ cán bộ của ông Hoài là không hợp pháp.

Công an tỉnh Lai Châu khẳng định bất cứ đơn vị, cá nhân nào sai phạm đều phải xử lý, không dung túng, không có trường hợp ngoại lệ.

Ông Thái Đình Hoài sinh năm 1976, tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm 1996, ông Hoài đi lính nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lai Châu (cũ), sau đó được tuyển vào ngành công an, công tác tại Phòng PCCC.

Năm 2004, khi Lai Châu (cũ) tách thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, ông Hoài được điều động công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu.

Năm 2008, ông Hoài được điều động sang công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu.

Năm 2015, ông Hoài được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.