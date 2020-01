Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Ngày 30-1, nguồn tin của PLO cho hay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa có kết luận điều tra và chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố sáu bị can vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Cảng vụ hàng hải (CVHH) Mỹ Tho.



Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Các bị can gồm: Võ Tá Thiện (55 tuổi, nguyên Giám đốc CVHH Mỹ Tho), Nguyễn Tấn Phát (50 tuổi, nguyên trưởng phòng Tài vụ kiêm Kế toán trưởng), Lê Quang Huy (49 tuổi, nguyên trưởng phòng An toàn – Thanh tra hàng hải), Bùi Thị Đoan Khánh (35 tuổi, kế toán), Trần Hải Triều Thanh (38 tuổi, nguyên thủ quỹ) và Phạm Thanh Tân (40 tuổi, nhân viên lái cano).

Theo kết luận điều tra, năm 2015, sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc CVHH Mỹ Tho, ông Thiện đã chỉ đạo cho cấp dưới tiến hành lập hồ sơ thanh toán, quyết toán khống tiền nhiên liệu cho cano 210CV của đơn vị để chiếm đoạt tiền ngân sách cho cho hoạt động ngoại giao và cho cá nhân.

Khi tiếp nhận chỉ đạo của Thiện, các bị can còn lại đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để thực hiện giúp Thiện trục lợi từ ngân sách. Cụ thể, Phát đã chỉ đạo nhân viên phòng Tài chính khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán nhiên liệu này thì lập phiếu chi cho Phát ký và Thiện duyệt. Phát còn yêu cầu thủ quỹ giữ lại tiền thanh toán khống để chi theo chỉ đạo của Thiện.

Còn bị can Huy với vai trò giúp sức đã tiến hành lập các thủ tục khống để chuyển về phòng Tài vụ, giúp cho Phát thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, Huy chuyển các hồ sơ khống cho bị can Khánh lập phiếu chi trình lại cho Phát và Thiện duyệt. Sau khi các chứng từ khống được duyệt, bị can Thanh giữ lại số tiền được thanh toán, quyết toán chi theo chỉ đạo của Phát và Thiện, số còn dư hàng tháng giao lại cho Phát quản lý. Bị can Tân là người ký xác nhận vào các chứng từ khống để các bị can còn lại thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can Thiện không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thiện cho rằng việc lập hồ sơ khống là do cấp dưới thực hiện. Tuy nhiên, theo Huy, Khánh, Thanh và Tân khai các bị can thực hiện hành vi là bị động, vì nếu không làm vậy sẽ bị mất việc.

Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trực tiếp đến hoạt đông đúng đắn của cơ quan nhà nước. Các bị can đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được phân công để thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng. Từ đó, cơ quan này quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và kết luận đến VKSND tỉnh này đề nghị truy tố các bị can tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Số tiền trục lợi từ quyết toán không nhiên liệu cho cano, Võ Tá Thiện đã chi hơn 430 triệu để tiếp khách, các khoản không thuộc danh mục được quyết toán ngân sách và quy chế chi tiêu nội bộ; chi hơn 81 triệu để mua hóa đơn khống, chuyển khoản cho người thân và bạn gái Thiện mua vé báy bay sử dụng cá nhân và tiền mặt với tổng số tiền hơn 740 triệu đồng. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã thu giữ tiền mặt từ các bị can hơn 175 triệu đồng.