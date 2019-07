Đề xuất công an xã bán chuyên trách là 'Trị an viên'

Bộ Công an đang đăng tải dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật lực lượng trị an cơ sở và tổng kết thi hành các quy định của pháp luật về lực lượng trị an cơ sở.



Một nội dung rất đáng chú ý, đó là Bộ Công an đề xuất đổi tên lực lượng công an bán chuyên trách hiện nay thành trị an viên, để phân biệt với chức danh công an xã do công an chính quy đảm nhiệm.



Bộ Công an đề xuất đổi tên lực lượng công an bán chuyên trách hiện nay thành trị an viên. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Bộ Công an, lực lượng trị an cơ sở gồm: công an xã bán chuyên trách, dân phòng, bảo vệ dân phố và bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Trong số trên, trị an viên là chức danh của người hoạt động không chuyên trách được bố trí trên địa bàn xã/trị trấn để tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Trị an viên bao gồm những người tự nguyện tham gia lực lượng trị an cơ sở và những người trước đây đảm nhiệm các chức danh công an xã hoạt động không chuyên trách nay có nguyện vọng tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Việc đổi tên gọi thành chức danh trị an viên là để phân biệt với tên gọi của các chức danh Công an xã hiện nay do sĩ quan, hạ sĩ quan công an đảm nhiệm.

Bộ Công an cho rằng việc bổ sung chức danh trị an viên là để khắc phục khó khăn hiện nay khi chưa thể bố trí hết công an chính quy tại các thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, đơn vị dân cư tương đương (gọi chung là thôn) thuộc cấp xã.

Mặt khác, sự thay đổi trên còn để phân biệt rõ về chức năng, nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã với lực lượng công an xã chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức Công an nhân dân.

Cụ thể, công an xã bao gồm các chức danh trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên do sĩ quan, hạ sĩ quan công an đảm nhiệm; chức danh trị an viên do chủ tịch Ủy ban nhân dân xã công nhận để tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Hiện nay, toàn quốc có 126.566 công an xã, thị trấn không phải là công an chính quy. Theo đó, Bộ Công an sẽ xem xét sắp xếp, bố trí các chức danh công an xã bán chuyên trách này khi kết thúc nhiệm vụ công an xã để tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã, thị trấn nơi bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.