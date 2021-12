Cả phường 36.000 dân nhưng chỉ có chín nhân viên y tế Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Võ Thị Sáu Phạm Đăng Nam, cho biết phường có địa bàn rộng, là khu vực trọng điểm về an ninh chính trị. “Phường hiện có sáu lãnh sự quán và 29 cơ sở tôn giáo lớn. Chính vì vậy, sức ép về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi, đảm bảo bình yên là rất lớn đối với lực lượng công an. Trong khi đó, Công an phường sau khi nhập chỉ có 46 cán bộ chiến sĩ quản 206 tổ dân phố. Do đó, cần phải nhập lại để gọn hơn. Ví dụ nói tổ 35 thì không biết tổ nào vì phường 6 cũ hay phường 7 cũ đều có tổ dân phố 35”- ông Nam phân tích. Với lực lượng nhân viên y tế, ông Nam cho biết việc sáp nhập ba phường làm tăng dân số nhưng toàn phường chỉ có chín nhân viên y tế, trong đó một bác sĩ trưởng trạm cũng vừa điều trị khỏi COVID-19. Mặc dù phường Võ Thị Sáu khống chế dịch ở mức độ 2, về tiêm chủng, chăm sóc, quản lý F0 trên địa bàn đều được đảm bảo. “Tuy nhiên, với số dân lên 36.000 người mà chỉ có chín nhân viên y tế thì đó là một gánh nặng”- ông Nam nói.