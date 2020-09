Đề xuất tăng quyền sử dụng súng cho CSGT

Cử tri tỉnh Trà Vinh vừa có kiến nghị gửi Bộ Công an, đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ, nhất là với lực lượng CSGT.



Trả lời vấn đề này, Bộ Công an cho hay tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung và chống lực lượng CSGT nói riêng đang có diễn biến phức tạp; tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng; manh động, liều lĩnh hơn; thể hiện sự coi thường pháp luật.

Thống kê cho thấy năm 2019 xảy ra 25 vụ chống lại lực lượng CSGT đang thi hành nhiệm vụ, làm một chiến sỹ hy sinh, 18 chiến sỹ bị thương.

Theo Bộ Công an, nguyên nhân của tình trạng chống người thi hành công vụ chủ yếu do điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng, cơ chế quản lý về giao thông còn hạn chế; nhận thức và ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, thiếu hiểu biết về pháp luật nói chung và pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nói riêng.

Đặc biệt, công tác giáo dục, quản lý lái xe chưa được quan tâm đúng mức; các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi chống người thi hành công vụ còn chưa cụ thể, chưa đủ sức răn đe.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các lực lượng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39 của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Bộ Công an cũng sẽ hoàn thiện, đề xuất xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để tạo hành lang pháp lý vững chắc, đủ sức răn đe. Cùng với đó là thời tăng thẩm quyền cho người thi hành công vụ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để bảo vệ mình trong những trường hợp, tình huống cụ thể được pháp luật quy định.

Ngoài ra, việc thông báo công khai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT sẽ được thực hiện để người dân đồng tình ủng hộ, giúp đỡ CSGT, lên án mạnh mẽ các hành vi chống người thi hành công vụ.

Bộ Công an cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT; trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các điều kiện cần thiết để tăng cường thêm sức mạnh, sức chiến đấu, xử lý ngay các tình huống chống người thi hành công vụ…