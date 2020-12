Đề xuất xây thêm nhà thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Cử tri tỉnh Gia Lai vừa đề nghị Bộ Công an xây dựng thêm nhà thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc tại tỉnh này.



Trả lời vấn đề trên, Bộ Công an cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, bộ đã khảo sát về thực trạng người bị kết án tử hình trên phạm vi cả nước.

Kết quả cho thấy số người bị kết án tử hình có xu hướng tăng nhưng chỉ tập trung ở các địa phương phức tạp về tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, số địa phương còn lại, số lượng người bị kết án tử hình ít, thậm chí có địa phương những năm gần đây không giam giữ người bị kết án tử hình.

Về vấn đề này, Bộ Công an đã báo cáo và được Chính phủ đồng ý chủ trương trong tình hình hiện nay chưa cần thiết địa phương nào cũng phải xây dựng nhà thi hành án tử hình để tránh tốn kém, lãng phí ngân sách nhà nước, tăng chi phí công.

“Vì vậy, Bộ sẽ lựa chọn một địa phương để xây dựng một nhà thi hành án tử hình sử dụng chung cho các địa phương lân cận” – Bộ Công an cho hay.

Cũng theo Bộ Công an, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt giai đoạn 1 của Đề án Triển khai thực hiện thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại Công an 15 địa phương (Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, TP.HCM, Vĩnh Long, Hậu Giang).

Đến nay, Bộ Công an đã đưa vào sử dụng 11 nhà thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và phân chia thành 11 khu vực tổ chức thi hành án tử hình. Đây là những địa phương có điều kiện giao thông thuận lợi để các địa phương lân cận áp giải người bị kết án tử hình đến thi hành án.

Bộ Công an khẳng định đề án Triển khai thực hiện thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc được thực hiện theo nhiều giai đoạn. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chức năng tổ chức sơ kết để xem xét, quyết định đầu tư các giai đoạn tiếp theo.